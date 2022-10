Hodnocení Arpáda Györiho, trenéra dorostu HC Tábor: „V průběhu první třetiny jsme bohužel znovu vyrobili naprosto zbytečné chyby a dostali soupeře na koně. O přestávce jsme přesto klukům vštěpovali do hlav, že se s Liberce dá hrát a s výsledkem ještě můžeme něco udělat. To se i potvrdilo. Už ve druhé třetině jsme se dostali zpátky do hry a v power play se k nám přiklonilo štěstí a podařilo se nám vyrovnat. Litovat můžeme jen toho, že jsme si v prodloužení nesáhli na druhý bod, i ten jeden ale musíme vzhledem k vývoji utkání přijmout. Je třeba zmínit, že v důležitých fázích nás podržel Ondra Šrámek v brance. Zápas bereme jako další cennou zkušenost, která nás může posunout dál.“