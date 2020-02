Šedesát minut hry jim naservírovalo velmi kvalitní a pohlednými momenty prošpikovaný duel, ve kterém navíc domácí mužstvo vyválčilo zaslouženou tříbodovou kořist. Především druhá část střetnutí byla možná nejpovedenější epizodou jeho dosavadního sezónního účinkování.

Už začátek utkání divákům v ochozech naznačil, že zhlédnou velmi atraktivní duel. Domácí celek do něho vstoupil s chutí a vzešlo z toho vedení, o které se postaral Černý po předchozí pěkné akci Matušíka. Hosté ale už po jednadvaceti vteřinách odpověděli zásluhou Tondra a zbytek úvodního dějství se nesl ve vyrovnaném duchu.

Již zmiňovaná druhá třetina patřila jednoznačně domácímu celku, a kdyby z obrovského náporu utkání s předstihem rozhodl, nikdo by se nemohl divit. Vedle tří vstřelených gólů s podpisem Zaymla, Matušíka a Seidla holí trefili dvakrát konstrukci branky a neproměnili řadu dalších příležitostí. Za stavu 3:1 navíc na chvilku pustili soupeře zpět do hry, to když chybovali v přesilovce, museli faulovat a kanonýr Bříška překonal z trestného střílení brankáře Šorfa. Průběžný stav 4:2 byl nakonec pro hráče Kobry více než milosrdným vyjádřením průběhu druhé periody.

První deset minut třetí části se neslo v poklidnějším duchu. Pražané byli v touze po výsledkovém obratu mírně aktivnější, ale kohouti je do vyložených šancí nepouštěli, a sami nedotáhli do konce několik zajímavých brejkových situací. S příchodem poslední desetiminutovky se situace změnila. Silný hostující tým přece jen dokázal vystupňovat svůj nápor a brankář Šorf se měl hodně co ohánět. V 57. minutě byl přece jen krátký na střelu Tondra, jenž kontaktní brankou zadělal na drama, koncovku kvalitního střetnutí ovšem Jihočeši zvládli na výbornou a zaslouženě s fanoušky oslavili cenný tříbodový zisk.

HC TÁBOR – HC KOBRA PRAHA 4:3 (1:1, 3:1, 0:1)

Branky: 10. Černý (Matušík), 28. Zayml (Blažek, Dančišin), 30. Matušík (Černý, Šulek), 38. Seidl (Zayml, Černý) - 11. Tondr (Bříška, Šťastný), 37. Bříška (TS), 57. Tondr (Bříška), rozhodčí: Pokorný - Horký, Roupec, vyloučení: 2:4 - navíc Bříška (Kobra) proměnil trestné střílení, využití? 1:0, diváků: 1622.

HC Tábor: Šorf - Havran, Hajič, Černý, Havelka, Skočovský, Radoš, Beran - Březina, Bárta, Heřman - Seidl, Matušík, Šulek - Blažek, Zayml, Dančišin - Prášek, Řepík, Pejchal.

HC Kobra Praha: Wolf - Mrkvička, Šteiner, Duda, Knesl, Šefl, Popela, Pelant - Bříška, Tondr, Šťastný, Heldák, Bárta, Petrov, Davídek, Furch, Smejkal, Antončík.

Hodnocení trenéra HC Tábor Arpáda Györiho: „Řekl bych, že se hrál opravdu kvalitní hokej. První třetina zápasu byla vyrovnaná. My jsme sice byli co do počtu střel aktivnější, ale hodně jich končilo mimo branku. Druhou třetinu jsme odehráli výborně a už v ní jsme jednoznačně mohli zápas rozhodnout ve svůj prospěch. Nešťastný moment v naší přesilové hře a následné proměněné trestné střílení sice mohlo dostat soupeře zpět do hry, ale důležité bylo, že se nám povedlo ještě v téže přesilovce vstřelit čtvrtý gól. Ve třetí části jsme určitě nechtěli být pasivní, nakonec jsme ale soupeři zbytečně darovali dost prostoru, a ten má hráče, kteří toho dokážou využít. Podařilo se mu snížit na 4:3 a v tu chvíli jsme měli obavy o výsledek, nutno ale říct, že závěr zápasu zvládli kluci výborně. Musím jim za jejich výkon v utkání poděkovat, odmakali ho a z celkového pohledu to byl hokej, který se musel divákům líbit.“