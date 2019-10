Táborští hráči vstoupili do zápasu využitou přesilovou hrou už ze 4. minuty a navnadili tak své fanoušky na ofenzivní představení s výrazným vítězstvím. Tradičně nepříjemný a bojovný písecký tým ale nehodlal kohoutům jejich pouť za třemi body nikterak zjednodušit a dlouhou dobu se držel na dohled bodovému zisku. Ve 26. minutě se mu dokonce podařilo zásluhou obránce Hanuse v přesilovce vyrovnat, ale víc už toho nakonec hosté na táborském ledě nesvedli. Mužstvo od Jordánu sice bojovalo s produktivitou, především pak v početní výhodě (hrálo celkem osm přesilovek), z herní nadvlády přesto vytěžili další góly, které vnesly do jejich řad potřebné uklidnění. Ještě ve druhé části hry se dvakrát trefil Zayml, v závěrečné dvacetiminutovce pak po hezkých akcích zpečetili očekávaný tříbodový zisk Šulek a Seidl.

HC TÁBOR – IHC KRÁLOVÉ PÍSEK 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

Branky: 4. Havran (Heřman, Dančišin), 30. Zayml (Jan Bárta), 36. Zayml (Havran, Jan Bárta), 47. Šulek (Hajič), 60. Seidl (Šulek, Havran) – 26. Hanus (Suda, Matějka), rozhodčí: Marek - Musil, Komínekm vyloučení: 5:8, využití: 1:1, 1427 diváků.

HC Tábor: Šorf (M. Novák) - Havelka, Hajič, Havran, Beran, Skočovský, Radoš - Šulek, Dančišin, Seidl - Jan Bárta Zayml, Heřman - Prášek, Pejchal, Březina - Jiří Bárta, Pechánek, Kadilák.

IHC Králové Písek: Hamalčík (Štrobl) - Houdek, Suda, Hanus, Růžek, Košař, Šaršok, Turek - Bednařík, Šuhaj, Matějka, Volf, Novák, Karbulka, Rod, Tintěra, Přibyl, Krýner.

Miloslav Čech, asistent trenéra HC Tábor: „Kluci se na derby těšili. Přizpůsobili jsme tomu předzápasový trénink a ujasnili si, s jakou taktikou do toho chceme jít. Věděli jsme, že dokud je Písek ve hře a má sílu, dokáže být houževnatý, dobře brání a bruslí. Proti takovému soupeři musí puk létat z hokejky na hokejku a je potřeba i trochu štěstí k tomu, abyste ho co nejdříve zlomili. Nám se to bohužel ne v každém útoku dařilo, a navíc jsme zbytečně vytvářeli situace, kdy jsme sami sebe dostávali pod tlak a hokej nás i bolel. Nebylo jednoduché se od toho oprostit, na druhé straně jsme věřili, že máme kvalitnější tým i více natrénováno, a že se to postupně projeví. Bohužel se nám nedařilo proměňovat šance, ze kterých bychom už dříve soupeři odskočili. V závěru utkání bylo ale přece jen vidět, že ho máme pod kontrolou. Klukům se za to sluší poděkovat. Vyzdvihl bych výkon Dominika Šorfa v brance a líbil se mi i výkon obránce Václava Berana, který toho ještě vinou zranění moc nenahrál.“

Ve středu od 18 hodin hostí táborští hokejisté dalšího krajského rivala: David servis České Budějovice.