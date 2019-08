Tábor – Hokejisté Tábora prošli ve čtvrtek večer již sedmou prověrkou před startem nového druholigového ročníku. Odehráli ji v Klatovech, a ani tentokrát neokusili hořkost porážky.

Druhý gól kohoutů obstaral Radek Seidl (č. 91). | Foto: Tomáš Danko

Výraznější vstup do zápasu vykázal domácí celek, jehož mladí hráči měli skvělý pohyb a dělali hostům od Jordánu velké starosti. Přesto to byli Táborští, kteří si po první třetině zásluhou proměněného samostatného úniku Dančišina odnesli do šatny jednobrankový náskok. Ve druhé třetině čekala necelá stovka diváků v hledišti na gól marně. A když po necelé minutě hry ve třetí části nachytal expíseckého Hausera v brance Klatov Seidl, bylo zřejmé, že si táborští hráči kráčejí pro sedmé vítězství v sedmém přípravném utkání. Jejich ústřední postavou v zápase byl výtečně chytající slávistický gólman Dominik Šorf, jenž má spolu s klubovým parťákem Romanem Málkem do Tábora vyřízené střídavé starty.