Po ledové ploše táborského zimního stadionu se ve středu poprvé v nové sezoně projela vítězná druholigová lodička. Domácí hokejisté navázali na středeční tříbodový zisk z Chebu a zdolali na domácím ledě tým pražské Kobry. Ten sice do poslední chvíle kladl kohoutům značný odpor, přesto lze říct, že podstatně těžší překážku v cestě za zaslouženou výhrou představovala pro táborské hráče nízká efektivita při proměňování značného množství šancí.

Autor třetí branky kohoutů Jan Bárta (v modrém) v souboji s Dominikem Novákem. | Foto: Tomáš Danko

Táborští pustili brzy svého tradičního soka do vedení, ale ještě před první sirénou stihli vyrovnat zásluhou Šulka na 1:1. Ve druhé části dostal Jihočechy už po minutě a půl do vedení Havelka, také Pražané ale našli odpověď a ze závaru před brankou táborského Koláře vytěžili vyrovnání na 2:2. To bylo ovšem to poslední, co na táborském ledě přes úpornou snahu dokázali. Domácí mužstvo dokázalo z řady svých vyložených šancí využít ještě dvě další, a to zásluhou Bárty v oslabení a Přibyla, jenž pečetil výsledek v 57. minutě.