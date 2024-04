Hokejisté Tábora v šestém utkání semifinále ply off II. ligy deklasovali Havířov 8:1 a vynutili si rozhodující duel na ledě soupeře, který se hraje v neděli (17 hodin).

Táborští hokejisté deklasovali Havířov 8:1 a o postupujícím do finále II. ligy rozhodne až sedmý zápas. | Foto: Tomáš Danko

Kohouti konečně prolomili střelecké trápení a k radosti téměř čtyř tisíc diváků nemilosrdně trestali nedisciplinovaného soka. Jestliže přesilovky dosud v této sérii táborskému celku nešly, tentokrát si to vynahradili i s úroky a soupeři v početní výhodě nasázel šest gólů!

Havířov k tomu domácím vydatně napomáhal. Jeho hráči vývoj utkání absolutně neunesli a především v závěrečné třetině si za svůj zákeřný styl plný osekávání, faulů a šarvátek nic jiného nezasloužili.

„Prolomili jsme střelecké prokletí. Začaly nám tam padat góly, využili jsme přesilovky. To, co nám v předchozích zápasech nešlo, se k nám tentokrát otočilo čelem. Myslím si, že za celý dosavadní průběh série už jsme si to zasloužili a šli jsme tomu naproti. Šest zápasů teď můžeme smazat a bude se hrát na jedno vítězné utkání. Pojedeme se o to do Havířova poprat. Bylo by fér a fajn, kdybychom za tu atmosféru, co tady vytvořili, přivezli našim fanouškům domů finále. Znovu byli úžasní a zaslouží si velké poděkování,“ podotkl táborský trenér Richard Lobo.

HC Tábor – HC Havířov 8:1 (3:0, 3:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 7. Prášek (Šulek, Hubata), 17. Krliš (Matušík, Říha), 18. Matušík (Milfait, Říha), 27. Říha (Matušík, Šulek), 36. Šulek (Hubata, Severa), 38. Severa (Černý), 47. Nevšímal (Zíb, Hajič), 51. Krliš (Zadražil, Duda) – 21. Kunc (Bednář, Klimša). Rozhodčí: Barek, Zeliska – Hradil, Pěkný. Vyloučení: 5:11, navíc Severa 5 minut, A. Zeman (oba Tábor), Pawliczek, Spratek všichni 5 minut + do konce, Kratochvil (všichni Havířov) dvakrát 5 minut + do konce. Využití: 6:1. Střely: 42:21. Diváci: 3891.

Tábor: Žajdlík – Hubata, Plášil, Jáchym, Suchánek, Hajič, Černý, Gajdolín, Říha – Zeman, Milfait, Prášek, Šulek, Matušík, Severa, Krliš, Zadražil, Huna, Duda, Zíb, Nevšímal.

Stav série: 3:3 (2:4, 1:5, 4:1, 2:1, 1:2, 8:1).