Hokejisté Tábora zvítězili na ledě Příbrami 3:0 a srovnali stav čtvrtfinálové série play off II. ligy na 1:1.

Táborští hokejisté v úvodním utkání čtvrtfinále play off II. ligy doma podlehli Příbrami 1:2. V odvetě na ledě soupeře už si vedli mnohem lépe a po výhře 3:0 srovnali stav série na 1:1. | Foto: Tomáš Danko

Jihočeši si byli dobře vědomi, že po úvodní domácí porážce 1:2 by další zaváhání už mohlo být kritické. Pomohl jim i rychlý gól, který již v 6. minutě po výpadu s Milfaitem vstřelil Severa.

Na začátku druhé části příbramský brankář zlikvidoval několik šancí soupeře, ale na dorážku Práška už byl v 24. minutě krátký. Ve třetí třetině přišel očekávaný nápor Baníku, brankář Žajdlík si však se všemi pokusy bravurně poradil. Uhodilo naopak na druhé straně a Hubata při přečíslení po svém návratu z trestné lavice zvýšil v 52. minutě na 3:0. Když Kohouti následně ustáli dlouhé oslabení tří proti pěti, bylo o vítězi jasno.

„V Příbrami se nám podařilo zopakovat dobrý výkon z domácího zápasu, s tím rozdílem, že jsme za to byli odměněni třemi vstřelenými góly. Soupeři jsme naopak skórovat neumožnili, i když měl také své šance. Z naší strany to však byl obětavý a týmový výkon, na kterém se podíleli všichni od prvního po posledního hráče. Je třeba na něj navázat, a pokud se nám to podaří, věřím, že sérii překlopíme tam, kam si všichni přejeme,“ uvedl táborský trenér Richard Lobo.

Třetí zápas série hrané na tři vítězství je na programu už dnes na táborském zimním stadionu (18).

HC Baník Příbram – HC Tábor 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 6. Severa (Milfait, Krliš), 24. Prášek (Zadražil, Nevšímal), 52. Hubata (Nevšímal, Suchánek). Rozhodčí: Zeliska, Hacaperka – Hradil, Teršíp. Vyloučení: 4:5. Diváci: 1468.

Tábor: Žajdlík – Hubata, Plášil, Jáchym, Suchánek, Hajič, Černý – Zeman, Matušík, Šulek, Severa, Milfait, Krliš, Prášek, Zadražil,. Nevšímal, Duda, Zíb, Bárta, Šimák. Stav série: 1:1.

Další výsledky čtvrtfinále play off II. ligy

Letňany – Chomutov 3:5 (série: 0:2), Nový Jičín – Havířov 0:3 (série: 0:2), Havlíčkův Brod – Vyškov 3:4 (série: 0:2).