Druholigoví hokejisté Tábora budou bojovat o postup z prvního kola play off s Benátkami nad Jizerou a první takovou bitvu s nimi svedou už v úterý 12. března od 18 hodin na domácím ledě.

Hokejisté Tábora rozehrají v úterý play off. V úvodním utkání série přivítají Benátky nad Jizerou. | Foto: Karel Tomšík

S definitivní platností o tom rozhodly výsledky rozhodujících zápasů předkola v Mostě, resp. v Ústí nad Labem. Ty dovršily naprostou dominanci týmů, které se v jednotlivých utkáních ocitly v roli hostů. Kobra Praha si na mosteckém ledě vybojovala postup díky vítězství 3:2, Benátky nad Jizerou ukončily u Labe sezonu Ústeckým Lvům po divoké výhře v poměru 8:6.

Série se hraje na tři vítězství. Druhý duel se hraje o dva dny později u Jizery a na táborský stadion se její aktéři znovu vrátí v sobotu 16. března (18). Pokud nebude po třech zápasech o postupujícím rozhodnuto, bude se hrát v pondělí 18. března čtvrtý duel v Benátkách a případně ve středu 20. března rozhodující zápas na jihu Čech.

Konečné postavení v tabulce dlouhodobé části i bilance ze dvou vzájemných střetnutí této sezony favorizuje pro osmifinálové boje hokejisty z jihu Čech. V prvním duelu na táborském ledě středočeský soubor kohouty dlouho trápil a po nerozhodném výsledku 4:4 v normální hrací době ho zlomili až gólem v prodloužení. K odvetnému střetnutí na ledě Benátek se mužstvo z Tábora vypravilo jen o dva a půl týdne později a dovedlo ho k zasloužené výhře 4:1.

Do úvodní vyřazovací série půjde táborský tým ověnčený šesti nadstavbovými výhrami v řadě, ale jak jeden z jeho trenérů Jakub Grof potvrzuje, bezprostředně po posledním odehraném duelu ztratily hodnotu. „Rozhodně nic takového nejde přeceňovat. Play off je úplně jiná soutěž a začíná se od nuly. Vlastně ani nezáleží na tom, z jaké pozice do něj vstupujete. Jde o to třikrát vyhrát, postoupit a v případné další sérii to zopakovat,“ prohlásil kouč.

Vývoj předkola Táborští pochopitelně bedlivě sledovali, ale spekulace o budoucím osmifinálovém soupeři neměli významnější smysl. „Kdo na nás vyjde, na toho se poctivě připravíme. Chcete-li být úspěšní, musíte porazit kohokoliv,“ prohlásil ještě před sobotním rozuzlením celé situace Jakub Grof.

Jisté je, že soupeř od Jizery disponuje hned několika hráči, kteří by při stoprocentní službě hokejovým povinnostem nadále brázdili kluziště ve vyšší soutěži. Řeč je především o exkolínských forvardech Davidu Šafránkovi, Pavlu Jankovském či bývalém kapitánovi Letňan Jiřím Hozákovi a obráncích Ivanu Lytvynovovi a Václavu Čížkovi. Renomé jednoho z nejlepších brankářů třetí nejvyšší soutěže připadá Jaroslavu Brázdilovi, který v loňském ročníku dovedl Letce z Letňan až do finále druhé ligy.

Podtrženo, sečteno – táborští hokejisté musejí dát do boje s nejbližším protivníkem maximální úsilí a využít nejúdernější zbraně ze svého hokejového arzenálu.

Bezesporu k nim patří i tradičně úchvatná podpora domácích hokejových příznivců. V kolonce počtu diváků na utkání A-týmu Tábora se letos jen jedinkrát objevilo třímístné číslo, jinak návštěvy často i vysoko přesahovaly tisícovku. Ve třech případech se údaj o poštu diváků hladce přehoupl přes dvoutisícovou hranici. Do jakých výšin se vyšplhá návštěva při zítřejší úvodní osmifinálové bitvě?