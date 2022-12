V dresech s motivy vánočních kreseb Josefa Lady, ale bez zraněného kapitána Radka Seidla vyrukovali táborští hokejisté do souboje s chomutovskými Piráty. Šedesát minut urputného boje o vítězi střetnutí nerozhodlo, a tak se následně hrálo o cenný druhý bod. Ten uložili do své torby domácí kohouti, a udělali tak radost téměř osmnácti stovkám diváků v ochozech.

Zahajovací minuty zastihly domácí celek v zajetí viditelné nervozity a klidněji působící Severočeši toho náležitě využili. V polovině 4. minuty nedokázali kohouti pokrýt dvojici chomutovských forvardů a Vrhel měl před Gábou dostatek času a prostoru usměrnit kotouč do branky – 0:1.

Táborské mužstvo mohlo najít správná konec provazu v následné přesilovce, chybělo jí ale to podstatné: střelba. Početní výhoda mu tak alespoň posloužila k tomu, aby srovnal hru a dokázal být pro Horáka v brance Pirátů stejně nebezpečný jako doposud jeho soupeř pro Gábu. S postupujícím časem si domácí vynutili herní převahu a po zásluze ji přetavili v dorovnání skóre. Po vzájemném vyloučení Kříže s Kostourkem se tak stalo při hře čtyři na čtyři – na konci 14. minuty adresoval Severa přihrávku mezi kruhy Milfaitovi, a ten zamířil naprosto neomylně k levé tyči Horákovy klece – 1:1.

Povzbuzení táborští hokejisté se s chutí pustili do další ofenzívy, a přestože nevyužili ani svou druhou přesilovou hru, byli pro soupeřovu defenzívu nebezpečnějším týmem. O to překvapivější se stala situace ze 17. minuty, kdy za záda táborských obránců proklopýtal Koblížek, svou holí byl u puku dřív než gólman Gába a mezi jeho betony „prošťouchl“ puk do branky – 1:2. Družina u Jordánu ovšem dokázala přispěchat s rychlou odpovědí – pouhých devět vteřin před první sirénou šikovně tečoval nahození Vlčka Bárta a ustanovil průběžné skóre 2:2.

Velmi urputná a rtuťovitá bitva našla své pokračování i v prostřední periodě. Domácí soubor ji otevřel nezakončenou šancí a přesilovkou, kterou však předčasně uťalo vyloučení Suchánka. Výrazné okamžiky kohoutů přišly v početní výhodě číslo čtyři, kdy uzamkli soupeře před jeho brankou a vytvořili si tři obrovské příležitosti, ale ránu Šulka, blafák Matušíka i dorážku Dančišina spacifikoval Horák.

Jestliže hosté ze severu Čech nebyli v průběhu druhé třetiny aktivnějším týmem, neznamená to, že by nedokázali být nebezpeční, ba naopak. Každý z jejich výpadů představoval pro Gábovu klec značnou hrozbu, ale domácí brankář skvěle zlikvidoval i tutovky Mataie a Chrpy. Z vyrovnaného průběhu druhé třetiny vytryskl v závěru opojný gejzír táborské radosti.

Ve 37. minutě ho probudila k životu krásná kombinace druhá formace, která vyústila v lahůdkovou zadovku Milfaita na Endála a neméně zdařilé zakončení posledně jmenovaného – 3:2. Jen o pár desítek vteřin později mohl zaskočeným Pirátům uštědřit zdrcující čtvrtý úder Dančišin, parádní ranou však orazítkoval jen tyč Horákovy svatyně.

Ještě slibnější příležitost k možná rozhodujícímu zásahu se před Jihočechy otevřela na konci 42. minuty, kdy při závaru před chomutovskou brankou zalehl obránce Žižka kotouč a sudí Grygera bez váhání nařídil trestné střílení. K jeho exekuci se postavil Matušík a Horáka dokonale oklamal, ale jeho zakončení zastavila branková konstrukce. Od té chvíle Táborští zabředli do zbytečné pasivity, a naopak soupeř umocnil svou snahu po vyrovnávající trefě. Zaslouženě se jí dočkal v čase 50:00. Po čistě vyhrané buly Hübla se zmocnil puku nejlepší kanonýr západní konference Chrpa, vylepšil si střeleckou pozici a střelou k levé tyči srovnal skóre na 3:3. Další akce a střely na obou stranách už se žárovičkami na světelné kostce nezahýbaly a zápas se přehoupl do prodloužení.

Nastavení hry je vyhrazeno pět minut, domácí hokejisté ho však výrazně zkrátili. Po sto třiceti sekundách sehráli Dančišin s Hajičem učebnicově situaci dva na jednoho a druhý jmenovaný uložil nesmírně cenný druhý bod na konto táborského mužstva – 4:3.

„Zápas dnes nebyl z naší strany takový, jaký bychom si představovali, a co jsme trénovali. Herně jsme zaostali za utkáním ve Vrchlabí. Na začátku se pro nás navíc zápas nevyvíjel příznivě a nechali jsme si soupeře odskočit. Klukům bych i tak chtěl poděkovat, bylo tam nasazení, šli si za tím, a nakonec i ten druhý bod vyválčili. Sílu soupeře není třeba nijak zvlášť zmiňovat; ti zkušení kluci, kteří v Chomutově hrají, mají stále velkou kvalitu a dělali nám problémy. Jsme rádi za dva body. Jak ale říkám, nebylo to z naší strany úplně dobré a musíme si z toho vzít ponaučení. Poděkování znovu patří fanouškům, nejen za skvělou podporu charitativní akce, ale i za atmosféru, kterou zápasu vytvořili, uvedl generální manažer a kouč Tábora Aleš Krátoška.

HC Tábor – Piráti Chomutov 4:3 PP (2:2, 1:0, 0:1 - 1:0 )

Branky a nahrávky: 14. Milfait (Krejčí, Suchánek), 20. Bárta (Vlček, Plášil), 37. Endál (Milfait, Severa), 63. Hajič (Dančišin, Suchánek) - 4. Vrhel (Zajíček, Veselý), 17. Koblížek (Vrhel), 51. Chrpa (Hübl).

Rozhodčí: Grygera - Kleprlík, Augusta. Vyloučení: 3:6 - navíc Matušík (Tábor) neproměnil TS. Střely: 32:32 Diváci: 1768

Tábor: Gába - Plášil, Hubata, Suchánek, Krejčí, Černý, Kříž - Bárta, Matušík, Šulek - Endál, Milfait, Severa - Dančišin, Vlček, Hajič - Zayml, Zíb, Chocholoušek - Duda.

Chomutov: Horák - Matai, Seeman, Hynek, Sýkora, Žižka, Němec - Hübl, Kostourek, Mežnar, Lukeš, Vrhel, Koblížek, Zajíček, Veselý, Mála, Chrpa.

Další výsledky 25. kola

Písek - Most 5:4 PP, Letňany - Ústí nad Labem 5:1, Klatovy - Příbram 1:5, Benátky nad Jizerou - Řisuty 8:4, Jablonec nad Nisou - Vrchlabí 2:8, Děčín - Hronov 12:3, Cheb - Kobra Praha 5:3.

1. Letci Letňany 26 22 0 2 2 128:56 68

2. HC Příbram 25 20 1 0 4 128:63 62

3. HC Tábor 25 16 3 0 6 140:69 54

4. Piráti Chomutov 25 16 1 2 6 134:81 52

5. Hokej Ústí nad Labem 24 15 1 2 6 100:62 49

6. Stadion Vrchlabí 23 13 0 3 7 93:70 42

7. HC Benátky nad Jizerou 25 11 3 1 10 95:92 40

8. Stadion Cheb 25 10 3 0 12 77:89 36

9. Kobra Praha 24 11 1 0 12 67:85 35

10. Mostečtí Lvi 24 9 2 1 12 83:109 32

11. HC Děčín 25 8 1 3 13 91:95 29

12. IHC Králové Písek 24 7 3 2 12 75:95 29

13. Vlci Jablonec nad Nisou 25 5 1 2 17 75:132 19

14. SHC Klatovy 24 5 0 0 19 55:95 15

15. HC Wikov Hronov 24 3 1 2 18 71:153 13

16. HC Řisuty 22 3 0 1 18 65:131 10

