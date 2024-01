Hokejová II. liga uzavřela základní část. V závěrečném kole Tábor prohrál v Letňanech 2:3 v prodloužení a do nadstavbové části půjde z druhé příčky. Písek měl volný los.

Hokejisté Tábora v 30. kole II. ligy prohráli v Letňanech 2:3 v prodloužení a základní část zakončili na druhém místě. | Foto: HC Tábor

Jihočeši nezačali dobře, už ve 2. minutě inkasovali a tahali za kratší konec. Vysvobodila je až rychlá akce po ose Milfait, Říha, Zeman, kterou posledně jmenovaný přetavil ve vyrovnání.

V prostřední části se karta otočila a aktivnější byl celek od Jordánu. Skóre se však měnilo až třináct vteřin před druhou sirénou, kdy poslal hostující tým do vedení Krliš.

Třetí třetina patřila zase Letcům, kteří tři a půl minuty před vypršením základní hrací doby po velké hrubce soupeře zaslouženě vyrovnali.

A Letňany si nakonec připsali i druhý bonusový bod, když v prodloužení další táborské zaváhání potrestal Mrňa.

"Potýkáme se se špatnými začátky zápasů, a i to nás pak bohužel stojí body, přestože jsme tentokrát ještě pár minut před koncem utkání vedli 2:1. První třetina ale byla z naší strany špatná. Ve druhé části se to výrazně otočilo. Vytvořili jsme si v ní spoustu brankových příležitostí, ale bohužel nám chyběl klid na hokejce a své šance jsme neproměnili. Je to škoda, protože jsme mohli soupeři výrazněji odskočit. Ve třetí části jsme nakonec nechali domácí po chybě vyrovnat, což se prostě může stát. Mrzí nás to, ale i takový je hokej. Na závěr je třeba říct, že si ceníme toho, že za námi fanoušci do Letňan přijeli a celý zápas nám fandili. I když se nám teď výsledkově lehce nedařilo, pro tým je důležité, aby ho dál podporovali. Moc si toho vážíme,“ konatstoval táborský kouč Jakub Grof.

Kohouti tak skončili v základní části na druhé příčce o tři body za Chomutovem. Už ve středu startuje nadstavbová část, jejíž program se kluby dozvědí začátkem týdne.

Letci Letňany – HC Tábor 3:2 PP (1:1, 0:1, 1:0 – 1:0)

Branky a nahrávky: 2. Turek (Labuzík, Poul), 57. Sklenář, 63. Mrňa (Korčák) – 11. Zeman (Milfait, Říha), 40. Krliš (Hubata, Milfait). Rozhodčí: Glanc – Hradil, Baxa. Vyloučení: 5:6. Diváci: 286.

Tábor: Žajdlík – Plášil, Hubata, Suchánek, Říha, Černý, Hajič (Čížek) – Krliš, Milfait, Zeman – Seidl, Matušík, Severa – Prášek, Zadražil, Dančišin – Zayml, Zíb, Nevšímal – Duda.

Další výsledky 30. kola

Benátky nad Jizerou – Příbram 2:3, Ústí nad Labem – kobra Praha 4:1, Hronov – Most 2:1, Děčín – Řisuty 6:3, Vrchlabí – Chomutov 0:2, Kralupy nad Vltavou – Cheb 5:6 PP.

II. liga sk. Západ - po základní části

1. Chomutov 28 22 2 2 2 141:59 72

2. Tábor 28 21 2 2 3 126:53 69

3. Příbram 28 19 3 1 5 129:84 64

4. Letňany 28 16 3 1 8 112:69 55

5. Děčín 28 16 2 1 9 118:95 53

6. Vrchlabí 28 16 1 1 10 106:74 51

7. Most 28 13 1 3 11 103:100 44

8. Benátky nad Jizerou 28 8 3 3 14 86:94 33

9. Ústí nad Labem 28 9 2 2 15 99:109 33

10. Kobra Praha 28 10 1 1 16 102:126 33

11. Cheb 28 7 4 2 15 85:125 31

12. Kralupy nad Vltavou 28 7 2 4 15 84:103 29

13. Písek 28 6 3 2 17 74:111 26

14. Hronov 28 6 2 1 19 89:151 23

15. Řisuty 28 3 0 5 20 69:170 14