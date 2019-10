HC TÁBOR - DAVID SERVIS ČB 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Branky: 49. Dančišin (Havelka, Pejchal) - 14. Šulčík (Marek), 27. Šulčík (Vak, Kříž), 36. Šulčík, 57. Beránek (Šulčík), rozhodčí: Pokorný - Klouda, Vašíček, vyloučení: 6:6, využití: 0:2, 822 diváků.

HC TÁBOR: M. Novák (38. Šorf) - Havelka, Hajič, Havran, Beran, Skočovský, Radoš, Dvořák - Šulek, Dančišin, Seidl - Jan Bárta, Zayml, Heřman - Jiří Bárta, Trummer, Prášek - Pejchal, Řepík, Březina.

HC DAVID SERVIS ČB: Hauser - Škopek, Kříž, Kohút, Svach, Krtek, Dudáček - Marek, Vak, Hřebejk, Šulčík, Beránek, Ferebauer, Tejko, Krcho, Kronus, Matys, Pecka.

Fanoušci si od nás zasloužili lepší výkon, musíme jim to nějak vrátit, říká Radim Heřman

Hodnocení trenéra - Arpád Györi, HC Tábor: "V utkání jsme tahali za kratší konec a naše porážka je zasloužená. Nabádali jsme hráče k aktivní hře, ale při nepříznivém stavu jsme působili křečovitě, a právě ta aktivita nám chyběla. V poslední třetině se to trochu změnilo, ale to je málo. Snad jen náš čtvrtý útok hrál to, co bychom chtěli v takovémhle zápase vidět. Jsem samozřejmě hodně zklamaný. Předzvěstí byl už zápas s Pískem, který jsme ale ještě nějak zvládli. Nedá se říct, že by hráči nebojovali, ale chybí mi v naší hře více emocí a vůle. Spokojený nejsem s výkony některých hráčů, kteří by měli být dominantní."

V následujícím videu se o zápase rozpovídal kapitán táborského týmu Radim Heřman:

video: Tomáš Danko