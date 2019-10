Táborští hráči měli znovu utkání plně ve své režii, tak trochu podle očekávání ale slevili z herní disciplíny, a soupeř naopak působil odvážnějším dojmem. To všechno v kombinaci s velmi kvalitním výkonem brankáře Hana způsobilo, že z jednašedesáti střel na branku hostů padlo jen sedm gólů. Oproti úterní kanonádě (16:0) se navíc dokázali prosadit i hráči z Asie, kdy Zheng snižoval v první třetině na 3:1.

HC TÁBOR - CHINA GOLDEN DRAGON 7:1 (3:1, 2:0, 2:0)

Branky: 3. Březina (Skočovský, Jiří Bárta), 4. Havelka (Dančišin), 13. Kadilák (Prášek, Pechánek), 23. Radoš (Skočovský, Zayml), 31. Prášek (Jan Bárta, Havelka), 45. Beran (Prášek, Dančišin), 56. Matějka (Havran). - 13. Zheng (Ma), rozhodčí: Pokorný - Křivohlavý, Klouda, vyloučení: 4:6, využití: 2:0, oslabení: 1:0, 752 diváků.

Sestava táborského týmu: M. Novák (D. Novák) - Černý, Havelka, Havran, Pechánek, Skočovský, Radoš, Beran - Pejchal, Dančišin, Heřman - Šulek, Jan Bárta, Seidl - Jiří Bárta, Zayml, Březina - Prášek, Kadilák, Matějka.

Hodnocení trenéra - Miloslav Čech, asistent trenéra HC Tábor: „Kombinace dvou takových zápasů není ideální, protože nás neprověří v důležitých herních situacích. Po hráčích jsme chtěli, aby se snažili držet některých určených taktických věcí, ale asi všichni viděli, že ten drive v naší hře přece jen chyběl. Přispělo k tomu i to, že jsme znovu další dva rychlé góly. V takové chvíli je jasné, že můžete tento zápas jen těžko ztratit, a hráči už to mají v hlavách nastavené jinak. Soupeři navíc velmi dobře zachytal brankář. Jsme rádi, že jsme obě utkání zvládli. Hned od pondělí budeme pracovat na tom, abychom znovu přepnuli na ten správný mód a připravili se co nejlépe na Příbram i další soupeře.“