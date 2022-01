HC Tábor: Dvořák – Kříž, Hubata, Černý, Havelka, Pařízek, Radoš Čížek – Hasman, Bárta, Endál – Seidl, Zayml, Šulek – Matiášek, Zíb, Prášek – Chocholoušek, od 41. navíc Duda.

BK Havlíčkův Brod: Chaloupek (Nedvěd) – Kliment, Kabelka, Nepokoj, Krejčí, Čermák – Bulín, Mlynář, Tecl, Čejka, Kalač, Voříšek, Kuchta, Holenda, Ludvík, Vacík.

Silný táborský stroj se v duelu s tradičním soupeřem rozjížděl hodně pomalu. Houževnatí hosté z Kotliny i proto s domácím lídrem tabulky drželi krok a jednobrankové manko, které nabrali při třetí početní výhodě Jihočechů, pro ně nebylo přívětivé.

Od druhého dějství už se Táborští pevně chopili kormidla, v zápase měli výrazně navrch, a jen díky velmi dobře chytajícími Chaloupkovi prohrávali Brodští „jen“ 1:4. Myšlenky hostů na obrat ve vývoji zápasů vzaly v poslední periodě za své. Táborské mužstvo bavilo diváky silnou ofenzívou a vytáhlo skóre až na konečných 8:1.

Hlavní postavou domácího týmu byl snajpr Lukáše Endál, který zaznamenal hattrick a sesadil z čela střeleckých tabulek soutěže Pražana Kamila Bříšku. Aktuálně vedou táborští kohouti pořadí své skupiny s jedenáctibodovým odstupem od Příbrami, která má ovšem zápas k dobru.

Hodnocení asistenta trenéra týmu HC Tábor Miloslava Čecha: „S Havlíčkovým Brodem jsme hráli už popáté v sezoně, takže soupeře známe, byť mu stejně jako nám pár hráčů ze základu chybělo. V začátku zápasu se u nás projevilo mírné podcenění a zároveň jsme měli v nohách dva zápasy ze soboty a často nám chyběl půlkrok. Soupeř byl navíc tradičně houževnatý a jeho napadání nám činilo problémy. Trošku to uklidnil náš vedoucí gól v přesilové hře. Od druhé třetiny už to kluci rozjezdili, kluci začali pracovat tak, jak mají, a odrazilo se to i do skóre. Třetí třetinu už jsme měli pevně pod kontrolou. V naší hře se objevily i nějaké zbytečné individuální chyby, které k hokeji patří, ale dvě třetiny zápasu hodnotíme velice kladně. Snad se i divákům takový výkon líbil.“

V sobotu 15. ledna se táborští hokejisté vydají na nejdelší výpravu v rámci skupiny Jih. Jejich hostitelem bude aktuální pátý Stadion Cheb.