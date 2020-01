V sobotním střetnutí u Otavy dvakrát prohospodařili dvoubrankový náskok a navzdory výrazné ofenzivní nadvládě šli do závěrečné části hry za nerozhodného stavu 4:4. V závěrečné dvacetiminutovce prošpikované ohromným počtem vyloučení uštědřili tradičně houževnatému rivalovi tři gólové údery a potřebné tři body byly na světě.

IHC KRÁLOVÉ PÍSEK - HC TÁBOR 4:7 (2:2, 2:2, 0:3)

Branky: 6. Arnošt (Matějka, Hanus), 10. Arnošt (Matějka, Hanus), 26. Arnošt (Hanus, Bílek), 40. Hanus (Bednařík, Bílek) - 3. Dančišin (Radoš), 4. Šulek (Bárta, Trummer), 24. Bárta (Trummer), 24. Matušík (Heřman), 49. Radoš (Skočovský, Matušík), 51. Trummer (Šulek, Skočovský), 57. Havran (Zayml, Heřman), rozhodčí: Jílek - Horažďovský, Štěpánek, vyloučení: 14:11 - navíc Jiří Bárta (Písek), Seidl, Matušík (Tábor) všichni 10 minut OT., využití: 3

IHC KRÁLOVÉ PÍSEK: Kříž (Štrobl) - Bílek, Hanus, Šafář, Najman, Turek, Sivek, Košař - Bednařík, Arnošt, Matějka - Rod, Karbulka, Jiří Bárta - Egert, Strnad, Novák, DiLisi.

HC TÁBOR: M. Novák (D. Novák) - Havran, Hajič, Černý, Beran, Skočovský, Radoš - Šulek, Trummer, Jan Bárta - Seidl, Matušík, Heřman - Březina, Zayml, Dančišin - Prášek, Kadilák, Řepík.

Hodnocení trenéra HC Tábor Arpáda Györiho, HC Tábor: „Zápas jsme mohli rozhodnout už v první třetině, kdy jsme soupeři brzy odskočili o dva góly a měli i další šance. Vlivem zbytečných chyb a neubráněného oslabení se ale soupeř dostal zpátky do zápasu a vyrovnal. Totéž se v podstatě opakovalo ve druhé třetině, kterou jsme přitom měli jasně ve své moci. Znovu jsme vedli o dvě branky a znovu jsme si nechali dát dvě branky. Hru jsme přitom měli jasně pod kontrolou, ale do výsledku se to nepromítlo. Poslední třetina byla hodně rozkouskovaná vyloučeními. Pro nás bylo hrozně důležité, že jsme na začátku ubránili dlouhou přesilovku Písku pět na tři. Poté už jsme se dokázali gólově prosadit a naprosto zaslouženě jsme zápas dovedli k vítězství.“