Branky: 47. Hrubý (Hlinka, Heldák) – 4. Endál (Mazanec), 6. Škoda (Hasman), 9. Dančišin (Zayml, Mazanec), 29. Hajič (Škoda, Hasman), 39. Matušík (Hajič). Rozhodčí: Hlinka – Maňák, Teršíp. Vyloučení: 1:3. Využití: 0:1. Diváků: 150.

Kobra Praha: Sochůrek – Šteiner, Ženíšek, Knesl, Pelant, Holý, Ryzák, Duda – Bříška, Janča, Havrda, Mucha, Heldák, Tondr, Hrubý, Zídek, Novák, Šťastný, Petrák, Hlinka.

HC Tábor: Kolář – Kříž, Radoš, Černý, Hajič, Mazanec, Zíb, Pařízek – Hasman, Škoda, Matiášek – Seidl, Matušík, Endál – Dančišin, Zayml, Bárta – Prášek.

První zápas nové sezony přilákal na stadion Kobry sto padesát diváků. Významná část z nich včetně účastníků autobusového fanouškovského zájezdu přicestovala za táborskými kohouty a stala se jednou z ingrediencí pozdějšího tříbodového úspěchu.

Klíčový pro vývoj střetnutí byl mocný start hostů. V prvních desetiminutovce dění na ledě zcela ovládli a zásluhou Endála, Škody a Dančišina si vypracovali tříbrankový náskok.

Druhé dějství rozehráli Pražané o poznání lépe i aktivněji. V jeho úvodních šesti minutách měl brankář Kolář minimálně stejně práce jako jeho protějšek Sochůrek. Na rozdíl od svého protějšku ale dokázal udržet všechny soupeřovy střelce na uzdě, a tak znovu skórovali pouze Jihočeši. Ve 29. minutě se před brankou Kobry nejlépe orientoval obránce Hajič a o deset minut později si tentýž hráč připsal asistenci na gólu Matušíka – 0:5.

Při tak hladkém vývoji střetnutí hokejisté od Jordánu v poslední části přece jen tu a tam „zalajdali“, a protože ani domácí nezářili, hrála se nejméně pohledná část utkání. Celek Kobry se nakonec dočkal alespoň čestného gólového úspěchu, o který se postaral ranou pod Kolářovu vyrážečku Hrubý. Víc podstatných situací už se na ledě neodehrálo a táborští fanoušci si mohli se svým mužstvem po delším čase užít populární vítěznou „lodičku“.

Hodnocení trenéra HC Tábor Arpáda Györiho: „Byl to z naší strany kompaktní výkon, který nám vynesl zasloužené vítězství. Měli jsme výborný vstup do zápasu a kluci si perfektně plnili taktické věci. Výsledek odpovídá průběhu utkání. Celistvý a kvalitní herní projev celého týmu podpořil svým výkonem Kristián Kolář v brance. Kluky musím pochválit, ale zápas je třeba vzít jako odrazový můstek do dalších utkání. Děkujeme našim fanouškům za podporu, kterou nám věnovali.“

Už ve středu od 18 hodin zavítá program nové druholigové sezony poprvé i na táborský led. Kohouti vyzvou v tradičně prestižním duelu na souboj soupeře z Havlíčkova Brodu. Ten vstoupil do sezony domácí výhrou 4:2 nad nepříjemným protivníkem z Řisut.