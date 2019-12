Západočeši byli v úvodních minutách vyrovnaného duelu přece jen dravějším týmem a ještě v první části hry z toho vytěžili gól, který vstřelil Hasman v přesilové hře. V prostředním dějství se hrála vyrovnaná partie až do chvíle, kdy se při další přesilové hře Klatov prosadil Procházka a zvýšil na 2:0. Na jeho gól konečně našli Táborští brzkou odpověď, Heřman snížil povedenou ranou na 2:1, a od té chvíle se ocitli domácí hráči pod obrovským tlakem Jihočechů. Ještě ve druhé části hry hosté dvakrát trefili břevno a jednou tyč, a přestože jejich nápor pokračoval už v mírnější podobě i ve třetí části, vyrovnání se nedočkali. Účinkem se minula i jejich hra bez brankáře, ve které naopak inkasovali třetí branku z hole Uhlíka. Čtrnáct sekund před koncem ještě překonal klatovského brankáře Koláře Matušík, ale v tu chvíli už kohouti věděli, že to bude jen kosmetická úprava neúspěšného výsledku.

HC KLATOVY – HC TÁBOR 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Branky: 15. Hasman (Uhlík), 32. Procházka (Uhlík, Walter), 60. Uhlík (Procházka, Matiášek) - 35. Heřman (Hajič), 60. Matušík (Havelka). Rozhodčí: Jílek - Kučera, Horažďovský. Vyloučení: 7:6 - navíc Sysel (Klatovy) 10 minut OT + OK, Šulek, Dančišin (oba Tábor) 10 minut OT. Využití: 2:0. Oslabení: 0:0. Diváků: 188.

HC Klatovy: Kolář (Čech) - Sysel, Houdek, Štěpánek, Houfek, Walter, Slavík - Uhlík, Roubal, Kolda, Matiášek, Hasman, Vávra, Procházka, Hajšman, Reitspies, Mužík, Hanzlík.

HC Tábor: M. Novák (Šorf) - Hajič, Havelka, Černý, Radoš, Havran, Dvořák, Beran - Pejchal, Bárta, Šulek - Řepík, Matušík, Heřman - Dančišin, Zayml, Seidl - Pechánek, Březina.

Hodnocení trenéra – Arpád Györi, HC Tábor: „Arpád Györi, HC Tábor: „Vstup do zápasu byl z naší strany vlažnější, nemohli jsme se dostat do tempa a vyvedla z něj i ta naše vyloučení. Po jednom z nich nás pak ještě víc dostala dolů inkasovaná branka, ale postupně jsme se z toho oklepali. I když jsme pak v oslabení znovu inkasovali, už jsme byli aktivnějším týmem. Zásadní obrat mohl nastat při té přesilovce pět na tři, kterou jsme ale nevyužili. Hned po ní jsme ale přece jen snížili a dostali jsme se do velkého tlaku, kde jsme si vytvářeli velké šance, ale bohužel jsme dvakrát trefili břevno a jednou tyč, a druhý gól už nepřidali. V poslední třetině jsme se snažili být nadále aktivní, měli jsme tam další příležitosti, ale neproměnili jsme je. Domácí pak dali třetí gól při naší power play, my na něj hned odpověděli, ale to už bylo pozdě. Bylo to podobné jako doma s Kobrou. Nasazení nám po většinu zápasu nechybí, jsme aktivní, ale v momentech, kdy se utkání určitým způsobem láme, nejsme schopní se ze svých šancí gólově prosadit a zápas nezvládneme.“