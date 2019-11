Hokejisté táborského HC nadále marně hledají klid a formu z úvodu sezónních bojů. Jejich nepohoda se hořce vmísila do klíčové hokejové dovednosti: střílení gólů. Z osmačtyřiceti pokusů směřujících na příbramskou branku se do gólových statistik nepromítla ani jediná, což nad kohouty vyneslo krutý ortel: čtvrtou domácí porážku.

HC Tábor - HC Příbram 0:2. | Foto: Tomáš Danko

Odhodlání domácí družiny ochladlo už po necelých třech minutách hry, kdy inkasovali smolný gól z hole Josefuse. Do desáté minuty se to na jejich hře podepisovalo, ale zavonění tyče za zády brankáře Šorfa probudilo jejich ofenzivní vozbu a pustili se do dobývání příbramské svatyně. Důraz a viditelná snaha otočit vývoj zápasu byla na jejich výkonu jasně viditelná, ale to podstatné – efektivní zakončení – zcela postrádali. Naproti tomu Středočeši stihli ve druhé třetině přidat ještě jeden gólový úder z hole Svobody.