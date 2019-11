Mužstvo od Labe svými dosavadními dokazuje, že hodlá v letošním ročníku bojovat o nejvyšší mety. S bilancí 9 vítězství (1 po nájezdech) a 4 porážek (1 v prodloužení) v současnosti obývá 4. příčku. Na aktuálně druhý táborský celek ztrácejí Středočeši dva body, na rozdíl od něj ale ještě nesehráli předehrávaný duel s čínským protivníkem.

V zatím posledním vystoupení vykázali Kolínští tříbodový zisk na ledě Písku a vítězstvím 5:1 tak zahnali chmury z předchozích porážek na Kobře (1:5) a doma s týmem Klatov (3:4 po prodloužení). Výraznou měrou se na výhře u Otavy podílel postřílený kanonýr Jan Stehlík, který zatížil konto brankáře Hamalčíka třemi góly. Upevnil si tak druhou příčku v pořadí týmové produktivity, ale přesto má nadále překvapivě více gólových přihrávek než vstřelených branek (9+14). Na výsluní kanadského bodování kozlů se podle očekávání vyhřívá David Šafránek, který ve třinácti zápasech zaznamenal obdivuhodných 17 gólů a 8 asistencí.

Na úvodní vzájemný střet obou soupeřů nevzpomínají Táborští v dobrém. Říjnové domácí utkání sice výtečně rozehráli, po dvě třetiny byli poměrně výrazně lepším týmem a jejich vedení 2:0 bylo pro soupeře milosrdným vyjádřením poměru sil na ledě. V závěrečné dvacetiminutovce ovšem postihl kohouty nepochopitelný kolaps a po šedesáti minutách hry jim zbyli jen oči pro pláč, neboť zápas prohráli 2:3.

Po pokaženém derby s David servisem (1:4) panovala v kabině Jihočechů ponurá atmosféra, hned v pátek ji ale vystřídalo odhodlání postavit se zklamání čelem a udělat všechno pro to, aby se do útrob táborského stadionu vrátila dobrá nálada. K náročné sobotní bitvě u Labe by se mělo mužstvo vypravit se stejným hráčským obsazením, ale složení týmu dozná proměny. K dispozici trenérům bohužel stále není nejzkušenější obránce Kamil Černý, jenž sice při trénincích na ledě nechybí, ale do hry ho zranění ze zápasu proti Písku nepustí.