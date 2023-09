/FOTOGALERIE/ Už sedm přípravných duelů mají v nohách táborští hokejisté. V tom posledním porazili Chomutov 5:1 a druholigovému rivalovi oplatili porážku z jeho ledu (2:5). Jihočeši o svém vítězství rozhodli čtyřmi góly ve druhé třetině.

Hokejisté Tábora (v býlích dresech) v dalším přípravném duelu před startem II. ligy porazili Chomutov 5:1. | Foto: Tomáš Danko

Souboj ambiciózních týmů, které by ve II. lize chtěly bojovat o nejvyšší příčky, v první třetině nenabídl žádné střelecké manévry, což se ostatně nestalo po celý zápas a nejlépe o tom svědčí celkový počet střel 19:14.

Začátek druhé třetiny patřil Pirátům, kteří se také ve 23. minutě ujali vedení. Když se střetnutí přehouplo do druhé poloviny, přišlo vyrovnání z hole Severy a domácí hokejisté rázem ožili. Najednou jich byl plný led, zpřesnili hru a přišly konečně i šance, z nichž do konce periody tři využili a vytáhli náskok na 4:1. A to navíc Bárta v 36. minutě neproměnil trestné střílení.

V závěrečné dvacetiminutovce Tábor kontroloval hru, chomutovské hráče před brankáře Gábu příliš nepouštěl a v závěru ještě výhru podtrhl pátou trefou Milfait.

„Zápas jsme vyhráli 5:1 a v podstatě otočili výsledek z Chomutova. S tím jsme samozřejmě spokojeni, ale už méně s hrou, která se nám ve značné části zápasu nedařila. Skvělých však bylo deset minut ve druhé třetině, kdy jsme tam soupeři nasypali čtyři góly po pěkných akcích a nahrávkách. Poměrně slušně jsme rozehráli i třetí třetinu, ale pak jsme se zase dostali do jakési křeče a ten hokej nebyl hezký. Nutno podotknout, že Chomutovští výtečně a velice organizovaně brání a hlavně v jejich obranné třetině je těžké se proti nim prosazovat. Takové s nimi ale ty zápasy budou. Tentokrát tedy převládá spokojenost s tím, že jsme vyhráli a dali hezké góly, ale rozhodně nemůžeme říct, že bychom neměli na čem pracovat,“ zhodnotil duel pro klubový web kouč táborských hokejistů Tomáš Matušík.

Kohouty do startu II. ligy čekají ještě dva zápasy. V úterý 12. září se vypraví do Havlíčkova Brodu a generálku obstará ve středu 20. září souboj s Příbramí na táborském ledě.

HC Tábor – Piráti Chomutov 5:1 (0:0, 4:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 31. Severa (Zíb, Černý), 33. Šulek (Seidl, Dančišin), 35. Severa (Zadražil), 40. Dančišin (Černý, Suchánek), 58. Milfait (Seidl, Dančišin) - 23. Zajíček (Eret, Petrásek). Rozhodčí: Šperl - Ent, Kubíček. Vyloučení: 6:4. Diváci: 420.

Tábor: Gába - Plášil, Hubata, Jáchym, Hajič, Suchánek, Černý - Severa, Zadražil, Krliš - Bárta, Milfait, Zeman - Seidl, Dančišin, Šulek - Nevšímal, Zíb, Prášek.