Po čtyřiceti minutách emotivního boje a následné dvacetiminutové exhibici zavlály nad městem na Otavě oslavné modro-bílé zástavy. Vysoké vítězství 9:2 zároveň dosadilo táborské mužstvo do čela průběžného pořadí druholigové skupiny Střed.

Táborští hráči měli do zápasu raketový nástup a už po dvaasedmdesáti vteřinách vedli zásluhou Pejchala a Bárty 2:0. Za tohoto stavu přece jen slevili na důslednosti ve hře a tradičně houževnatý písecký tým se rázem dostal do hry. V úvodu 9. minuty potvrdil své zmrtvýchvstání i gólově, to když se prosadil obránce Hanus a snížil na 1:2. Úvodní dějství nakonec skončilo dříve, neboť se musely z ledové plochy uklidit drobné střepy.

Zahajovací fáze prodloužené druhé třetiny se ještě nesla ve vyrovnaném duchu, a navíc v ní přibylo potyček a ostrých slovních výměn názorů. Na třetí gól kohoutů z hole Bárty ještě dokázali domácí hokejisté odpovědět brankou Arnošta, ale pak už na ledě kralovala táborská družina. Ještě před druhou sirénou zvýšili Havelka a Hajič na rozdíl tří gólů a v téměř exhibičně laděné poslední části vytáhli skóre až na drtivých 2:9. Dvakrát se trefil Pechánek, po jednom gólu přidali Šulek a Seidl.

A tak propukla už potřetí v sezoně radost v táborské šatně i mezi četnými fanoušky HCT, kteří přijeli svůj tým k Otavě povzbudit.

IHC KRÁLOVÉ PÍSEK - HC TÁBOR 2:9 (1:2, 1:3, 0:4)

Branky a nahrávky: 9. Hanus (Matějka, Arnošt), 28. Arnošt (Bednařík) - 1. Pejchal (Prášek, Březina), 2. Bárta (Dančišin, Havran), 21. Bárta (Havran, Šulek), 31. Havelka (Řepík, Zayml), 32. Hajič (Dančišin), 43. Pechánek (Zayml), 52. Seidl (Heřman, Havelka), 58. Šulek (Hajič, Bárta), 58. Pechánek (Heřman, Pejchal), rozhodčí: Marek - Vavruška, Rubáš, vyloučení: 13:13, využití: 0:2, diváků: 220.

IHC KRÁLOVÉ PÍSEK: Hamalčík (Štrobl) – Šaršok, Hanus, Turek, Šafář, Tampier, Růžek – Matějka, Arnošt, Bednařík – Jiří Bárta, Paule, Karbulka - Novotný, Rod, Volf, Petřík.

HC TÁBOR: Šorf (M. Novák) – Skočovský, Radoš, Černý, Havelka, Havran, Hajič, Beran – Prášek, Březina, Pejchal – Dančišin, Jan Bárta, Šulek – Seidl, Zayml, Heřman – Řepík, od 41. min. navíc Pechánek.

Ve středu cestují táborští hokejisté k náročnému jihočeskému souboji na led David servisu České Budějovice.