Hosté z pražského Braníku prokázali svou zkušenost, na jejich hokejkách sídlilo více klidu i umu v zakončení a po zásluze si z Tábora odvezli vítězství 4:2.

HC TÁBOR – HC KOBRA PRAHA 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)

Branky: 17. Seidl (Dančišin, Radoš), Seidl (Jan Bárta, Heřman) – 14. Furch (Smejkal), 29. Šťastný (Furch), 30. Heldák (Hlinka), 53. Valík (Knesl, Hlinka), rozhodčí: Čuňočka – Musil, Urubčík, vyloučení: 7:11, bez využití, 1327 diváků.

HC Tábor: Šorf (M. Novák) – Černý, Havelka, Havran, Hajič, Skočovský, Radoš, Bouška – Prášek, Dančišin, Heřman – Šulek, Jan Bárta, Seidl – Březina, Zayml, Kadilák – Jiří Bárta, Pechánek, Pejchal.

Kobra Praha: Sochůrek (Dusil) – Mrkvička, Šteiner, Valík, Knesl, Šmíd, Šefl – Bříška, Plíhal, Tondr, Heldák, Šťastný, Furch, Hlinka, Smejkal, Novák, Antončík.

Hodnocení trenéra – Arpád Györi, HC Tábor: „V zápase jsme narazili na těžkého soupeře, ale i tak se mi těžko hodnotí. Vstup do zápasu se nám příliš nepovedl. V první třetině jsme byli až příliš nervózní, ale podařilo se nám vyrovnat a vcelku jsme ji zvládli. Bohužel v dalších třetinách nám chyběl klid, inkasovali jsme dva góly, které jsme soupeři v podstatě sami darovali. Naše snaha nebyla efektivní, hodně jsme přidržovali kotouče, málo jsme stříleli a dělali jsme chyby. V naší hře mi navíc chybělo více zaujetí. Měli jsme pasáže, kdy tam bylo, ale i fáze, kdy jsme nebyli tak hladoví, jak bych si představoval. Po zápase v Příbrami, který jsme zvládli a dostali se na první místo, jsme neměli důvod k nervozitě, ale bylo to přesně naopak. Soupeř měl každopádně více zkušených hráčů, kteří nám chyběli. My se můžeme zlobit jen sami na sebe; přišla výborná návštěva, ale my jsme ji tentokrát moc nepotěšili.“