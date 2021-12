Branky: 18. Čížek (Šuhaj, Sýbek), 22. Matějček (Čížek), 23. Sýbek (Šuhaj, Volf) – 2. Seidl (Černý, Šulek), 7. Černý (Matušík), 13. Endál (Černý, Matušík), 15. Hasman (Endál, Hubata), 18. Endál (Hasman, Hajič), 20. Šulek (Černý, Matušík), 31. Hasman (Dančišin). Rozhodčí: Kohoutek – Roupec, Viskot. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:1. Oslabení: 0:1. Střely: 23:34. Diváků: 335.

IHC Králové Písek: R. Kříž (Buchta) – Dudáček, Najman, M. Dvořák, Turek, Novák, Popela, Kulvejt – L. Volf, Šuhaj, Sýbek – Matějček, Čížek, Bednařík – Novotný, J. Volf, Januška, Brož.

HC Tábor: Kolář (T. Dvořák) – L. Kříž, Hajič, Černý, Havelka, Pařízek, Radoš, Hubata – Zíb, Zayml, Prášek – Šulek, Matušík, Seidl – Hasman, Dančišin, Endál – Chocholoušek.

Pevné základy tříbodovému zisku vystavěli drtivou první třetinou, kterou po výtečném výkonu vyhráli 6:1 a nedali svým hostitelům ani tu nejmenší šanci dostat se do hry. Na startu druhé části hry se písecké mužstvo neblahému osudu vzepřelo a dvěma góly se přiblížilo šanci na obrat, Táborští se ale včas probudili, přidali sedmý gól a od té doby už měli utkání znovu plně pod kontrolou. Navzdory dalším šancím, kterých měli daleko více favorizovaní hosté, zůstal v platnosti konečný výsledek 3:7.

Hodnocení trenéra HC Tábor Arpáda Györiho: „O osudu utkání rozhodla první třetina, kterou jsme odehráli opravdu výborně a soupeře jsme v ní absolutně k ničemu nepustili. Její výsledek odpovídal průběhu hry a naší převaze. Trochu nás přibrzdil nástup do druhé třetiny, kdy se nám nepodařilo udržet potřebnou koncentraci, přestože jsme na to hráče upozorňovali. Soupeř, který v podstatě po celý zápas spoléhal hlavně na brejky, nám dal dva góly, ale pak jsme se znovu vrátili do hry a utkání už jsme si pohlídali. Zisk tří bodů je pro nás cenný a důležitý, a teď už myslíme na sobotní zápas proti Klatovům.“

V sobotu od 18 hodin přivítají táborští hokejisté na domácím ledě mužstvo Klatov.

Středeční jihočeské derby mapuje i fotogalerie Jana Škrleho. Jeho snímky mimo jiné přibližují i předzápasový slavnostní akt, kdy domácí klubu poděkoval za půl století věrných služeb svému bývalému hráči, trenérovi a současnému asistentovi trenéra u A-týmu Václavu Šrámkovi.