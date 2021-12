HC Tábor: Dvořák - Kříž, Hajič, Černý, Havelka, Pařízek Radoš, Hubata - Hasman, Dančišin, Endál - Šulek, Matušík, Seidl - Zíb, Zayml, Prášek - Švec, Bárta, Matiášek - Chocholoušek.

HC Stadion Cheb: Kašpar - Vasiliev, Strýček, Vápeník, Kořán, Šik, Stejskal - Krutina, Vašíček, Holub, Fečo, Novotný, Rozhon, Troška, Prošek, Trapl, Berčík.

Táborští hokejisté měli v utkání od úvodních minut navrch a vytvářeli si i šance, ale až do 28. minuty si nedokázali poradit s houževnatou chebskou defenzívou, a především výtečně chytajícím brankářem Kašparem. Při dobývání svatyně Západočechů samozřejmě tu a tam otevřeli vrátka pro soupeřovy brejky, mohli se však spolehnout na spolehlivého gólmana Dvořáka. Později se mu stala odměnou vychytaná nula, když dokázal zlikvidovat i trestné střílení Novotného. Jeho chebský protějšek takové štěstí neměl – ještě ve druhé části hry inkasoval dvakrát a v poslední třetině musel strávit další čtyři gólové údery kohoutů. Ti si tak na čele tabulky uchovali desetibodový náskok a tím nejlepším možným způsobem se naladili na středeční mimořádně těžký souboj v Příbrami.

Hodnocení trenéra HC Tábor Arpáda Györiho: „Myslím si, že jsme odehráli dobrý zápas. Za tím, že jsme skoro do poloviny zápasu vedli jen těsně, stojí dobrá obranná hra soupeře a výkon jeho brankáře. Přesto jsme věřili, že je jen otázkou času, kdy to prolomíme, protože jsme měli po celou dobu převahu a tvořili jsme si i dostatek šancí. To se nakonec opravdu potvrdilo a kluci si zaslouží pochvalu za to, jak zápas zvládli. Pravdou je, že když se tým tlačí do ofenzívy, otevírají se soupeři možnosti k šancím. Stejné to bylo i v tomto utkání, kdy nás v důležitých chvílích podržel brankář Dvořák. Musím přiznat, že Cheb u nás odehrál velmi dobré utkání a donutil nás k tomu, že jsme museli hrát o výsledek až do konce. To je pro nás samozřejmě jen dobře, i s výhledem na středeční předvánoční zápas v Příbrami, kde pochopitelně chceme uspět.“