Tábor – Hokejisté táborského HC prožili veselý nástup do nové druholigové sezony 2019 – 2020. Na zimním stadionu ve Slaném si ve středu bez potíží poradili s bojovným, leč nevyzrálým výběrem China Golden Dragon a uložili do své mistrovské torby první tři body.

Jeden z mála případů, kdy museli táborští hráči hasit nebezpečí před svou brankou. | Foto: Tomáš Danko

Hráči od Jordánu vyrukovali do zápasu s avizovanými čtyřmi formacemi a odhodláním co nejdříve otupit nadšení nevyzpytatelného čínského protivníka. Předzápasový plán do puntíku splnili a hned v úvodních minutách hry setřásli ze svých hokejek hrozící nervozitu. Po první třetině si do kabiny odnášeli vedení 4:0 a bylo jasné, že zápasové těže už ze svých rukou nepustí.