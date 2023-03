Táborští hokejisté musejí v Příbrami vyhrát, jinak pro ně sezona končí

Druholigoví táborští hokejisté budou v pátek večer u Litavky odvracet konec sezony. Mají na to šedesát minut, a možná ještě o píď času více, jisté však je, že nic než vítězství je ve hře o postup do dalšího kola play-off neudrží. Čtvrtá osmifinálová bitva se na soupeřově ledě rozhoří v 18.30 hodin a všichni táborští fandové, kteří mají čas, možnost a touhu pomoci svému týmu v těžké chvíli by rozhodně neměli v ochozech příbramského stadionu chybět.

Střídačka HC Tábor. | Foto: Tomáš Danko