V prvních dvou třetinách sice zůstali poměrně dost dlužni výkonům z předchozích střetnutí, v závěrečné části se ale vykoupili početné skupině svých fanoušků exhibiční výkonem, který vtiskl jejich triumfu jednoznačnou podobu.

Když se na konci 2. minuty dostali hosté v přesilové hře do vedení zásluhou pohotové teče Matějky, zdálo se, že by neměla být cesta za potvrzením role favorita až tak trnitá. V dobrém výkonu ovšem pokračovali už jen pár minut a poté podlehli uspokojení, které dostalo do hry i oslabený, leč bojovně naladěný domácí celek. Ve hře o příznivý výsledek zůstal písecký tým až do konce druhé třetiny, byť také v ní jednou inkasoval z hole táborského kapitána Heřmana.

Až v poslední části hry se táborské mužstvo vrátilo ke hře, která ho zdobila ve většině předchozích vystoupení, a dodalo jejímu průběhu téměř exhibiční ráz. Skóre se nakonec zastavilo na výsledku 0:6. Kohouti tak už počtvrté udrželi čisté konto, a hned třikrát ho jistil v brankovišti Michal Novák.

IHC KRÁLOVÉ PÍSEK – HC TÁBOR 0:6 (0:1, 0:1, 0:4)

Branky: 2. Matějka (Černý, Dančišin), 26. Heřman (Havran), 47. Jan Bárta (Šulek, Skočovský), 47. Jiří Bárta (Březina, Skočovský), 51. Jiří Bárta (Zayml, Černý), 58. Havelka (Dančišin, Heřman), rozhodčí: Hornáček – Horažďovský, Šimák, vyloučení: 7:5, využití: 0:3, 275 diváků.

IHC KRÁLOVÉ PÍSEK: Kříž - Košař, Suda, Hanus, Houdek, Šaršok, Turek, Růžek - Tintěra, Karbulka, Bednařík, Novák, Paule, Strnad, Přibyl, Rod, Egert, Fríd.

HC TÁBOR: M. Novák – Černý, Havelka, Havran, Hajič, Skočovský, Radoš, Dvořák – Matějka, Dančišin, Heřman – Šulek, Jan Bárta, Seidl – Jiří Bárta, Zayml, Březina – Prášek, Kadilák, Pejchal.

Hodnocení trenéra - Arpád Györi, HC Tábor: „Za výsledek jsme samozřejmě rádi a ceníme si i další nuly vzadu, ale naše hra zhruba od desáté minuty až do konce druhé třetiny se mi vůbec nelíbila. Byli jsme nezodpovědní, hráči si neplnili stanovené věci a dávali jsme soupeři zbytečně prostor k tomu, aby byl nebezpečný a zůstal ve hře. To by se nám rozhodně nemělo stávat. Před třetí třetinou jsme si museli znovu věci důrazně vyříkat. Naše hra už v ní pak byla daleko kvalitnější a hokejovější, a hráčům jsme za ni poděkovali. Velký dík patří i fanouškům, kteří nás přijeli do Písku podpořit.“

Ve středu od 18 hodin čeká na táborské kohouty další jihočeské derby, tentokrát v českobudějovické Pouzar aréně proti David servisu.