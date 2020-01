Naprosto vyrovnaný souboj s radostným koncem svedli s domácími kozly také neúnavně povzbuzující táborští fandové.

Táborské mužstvo svedlo s osamostatněným lídrem skupiny Střed vyrovnanou bitvu. Po první části hry přesto nabralo jednogólové manko. Domácí tým se ujal vedení zásluhou Pýchy, na jehož branku sice odpověděl parádní gólovou akcí Matušík, ale následně vrátil vedení na stranu kozlů Stehlík. V následující periodě, a především v její druhé polovině ale ukázalo, že má tentokrát vůli i sílu dosáhnout na cenný bodový zisk. A to se mu také podařilo, byť si na to počkal až do poslední třetiny. Přesilovkovou trefou obránce Černého a gólem jeho parťáka Havelky v čase 58:12 strhli hosté od Jordánu vedení na svou stranu a přes následný mohutný tlak kolínského celku už překvapivý triumf ze svých rukou nepustili.

SC KOLÍN – HC TÁBOR 2:3 (2:1, 0:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 4. Pýcha (Březina, Kozák), 10. Stehlík (Jankovský) - 7. Matušík (Černý), 45. Černý (Matušík, Zayml), 59. Havelka (Seidl), rozhodčí: Zavřel – Kettner, Marek, vyloučení: 3:5, využití: 1:1, diváků: 1076.

SC Kolín: Sejpal (Hermann) – Březina, Pýcha, Hanzl, Jelínek, Barták, Havelka, Sladký, Nutil – Semirád, Šafránek, Malý, Jankovský, Zumr, Stehlík, Procházka, Martínek, Němec, Netušil, Kozák, Kysela.

HC Tábor: Šorf (M. Novák) – Černý, Havelka, Havran, Dvořák (27. Pechánek), Skočovský, Radoš – Šulek, Bárta, Březina – Seidl, Matušík, Heřman – Prášek, Zayml, Řepík – Kadilák.

Hodnocení trenéra HC Tábor Arpáda Györiho: „Odehráli jsme v Kolíně podobný zápas jako poprvé, tentokrát se v něm ale štěstí přiklonilo na naši stranu. Důležité bylo, že jsme dokázali se silným soupeřem držet krok a výsledkově jsme byli neustále na dostřel. Z naší strany to byl bojovný a kvalitní výkon, takže jsme kluky po druhé třetině nabádali k tomu, aby z něj neslevili a byli trpěliví. To, že jsme neustále chtěli hrát a věřili jsme, nás nakonec dovedlo k vyrovnání a později i k tomu šťastnému závěru. Vyzdvihnout si zaslouží Dominik Šorf v brance. Hlavně za stavu 2:1 tam měl dva těžké zákroky a podržel nás i při závěrečném tlaku soupeře. Celé mužstvo musím pochválit za odmakaný a kvalitně odehraný zápas. Díky samozřejmě patří i fanouškům, kteří byli v Kolíně hodně slyšet.“