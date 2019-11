Mužstvo Příbrami je v análech letošního ročníku vedeno jako nováček, jeho skutečný charakter je ovšem tomuto označení na míle vzdálený. Pod vedením koučem Jana Tlačila se připravuje mimořádně kvalitní tým, který se ve městě uranu těší téměř profesionálním podmínkám. Nejzářivějším klenotem příbramské družiny je bezesporu ofenzíva. Středočeši zatížili v šestnácti zápasech konta soupeřových brankářů úctyhodným počtem 101 branek a jsou v tomto ohledu suverénními králi napříč všemi druholigovými skupinami. K tomuto číslu nově přispívá i nejčerstvější posila Středočechů, kladenský odchovanec Martin Čurda, jenž má četné prvoligové zkušenosti a uplynulou sezonu i začátek letošního ročníku strávil v Sokolově.

Fenoménem příbramského útoku je zkušený Petr Šinágl, který se pyšní 23 asistencemi, ke kterým přidal i 4 vstřelené branky. Kanonýrské vlohy zatím potvrzují Jan Tlačil mladší (11 gólů) a Petr Josefus (10). Další desetibrankový střelec, matador Ladislav Gengel, už na soupisce chybí. Mezi obránci hraje ve všech směrech prim Josef Saňa, jenž má na kontě 5 přesných zásahů a 15 gólových přihrávek. V brance pochopitelně prodává své ohromné zkušenosti táborským příznivcům známý Jakub Čech, ale například v posledním střetnutí Baníku proti Písku (8:2) dostal příležitost vytáhlý sparťanský mladík Jan Mičán.

Sobotní utkání na táborském ledě bude už třetím mistrovským soubojem obou soupeřů. V předchozích dvou se vítězné nadšení stěhovalo do šatny táborského týmu. Na domácím ledě zdolali soupeře od Litavky fotbalovým výsledkem 1:0, když jediný gól z hole Radka Seidla padl už ve 2. minutě. Neméně vyrovnanou, ale gólově podstatně štědřejší partii odehráli oba soupeři v polovině října v Příbrami. Výhru Jihočechů v poměru 6:3 pečetil dvěma góly Lukáš Prášek, jednou se trefili Radim Heřman, Ondřej Šulek, Radek Seidl a Tomáš Hajič.

V aktuální tabulce jsou Táborští třetí s 32 body, Příbrami patří 5. pozice s 29 body.

Hokejisté Tábora se po středečním vystoupení na ledě China Golden Dragon musejí co nejrychleji přeladit na jiný druholigový level. Tentokrát si tento proces ale vlastní vinou ztížili, protože zápas ve Slaném navzdory konečné výhře 7:3 rozhodně nepatřil k povedeným položkám jejich letošního programu.

Před sobotním střetnutím přetrvávají u některých hráčů zdravotní potíže a trenéři tak opět musejí udělat ve svých plánech několik škrtů. To nejdůležitější, tedy maximální nasazení, odpovědnost a soustředění zůstává na těch hráčích, kteří do mimořádně těžkého sobotního utkání vyrukují. Před svými příznivci mají z posledního domácího duelu s David servisem České Budějovice co napravovat…