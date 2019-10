Dorostenci HC Tábor narazili ve čtvrtečním extraligovém duelu na mužstvo z Mladé Boleslavi. Favorizovaný soupeř přivezl k Jordánu i dva extáborské hráče, brankáře Olivera Šatného a obránce Karla Křepelku.

Jakub Korytar. | Foto: Tomáš Danko

Domácí celek inkasoval už na konci 2. minuty utkání a vypadalo to, že tím otevřel třetímu týmu tabulky cestu k vysokému vítězství. To se ale nekonalo. Kohouti sice byli pod trvalým a místy i výrazným tlakem soupeře, aniž by sami byli pro jeho branku nebezpeční, ale díky urputné obraně a především skvělému Korytarovi v brance se drželi na dohled. V poslední části hry si jim dokonce podařilo snížit na 1:3, ale u tohoto výsledku už zůstalo.