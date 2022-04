Příjemný velikonoční víkend odklonil řadu hokejových příznivců z cesty na táborský stadion, přesto v ochozech bouřilo fantastických 3725 diváků. Většina z nich rozhodně nemusela své návštěvy litovat. Po úvodním oťukávání se domácí druholigista zahřál na ideální hokejovou teplotu, a pak už se pustil do dobývání soupeřovy defenzívy. Na Hasmanův první přesný zásah 9. minuty stihl ještě favorit odpovědět Šilhavým, jenže herní dominance domácího mužstva vedla k opětovnému vedení a navýšení průběžného náskoku na rozdíl čtyř branek.

Rozhodnuto? Ale kdepak…! Šumperským hráčům se už po minutě a půl podařilo dát druhý gól, a ten se stal signálem pro jejich mohutný finiš. Táborští zcela vypadli z role, pustili Moravany do tlaku a dva slepené góly soupeře z 53. a 55. minuty je rázem dostaly do úzkých. Hned vzápětí si ale domácí střídačka vzala oddechový čas, srovnala svým hráčům emoce i myšlenky, a ti už málem prohýřené vítězství srdnatě uhájili.

Hodnocení trenéra A-týmu HC Tábor Arpáda Györiho: „Odehráli jsme dvě opravdu výborné třetiny, ve kterých jsme soupeři nedali možnost dostat se do hry. Bohužel jsme nezachytili úvod třetí části, kdy jsme začali řešit špatně některé situace a nabídli jsme soupeři prostor k nadechnutí. Pak nás totálně dostaly ze hry dva slepené góly soupeře a museli jsme si vzít time out. Po něm jsme se naštěstí vrátili do hry a kluci heroicky těsný náskok ubránili. Máme první výhru, a to je důležité. Teď se připravíme na zítřek a budeme znovu bojovat.“

Jen necelý den po vítězném střetnutí – v pondělí 18. dubna od 18 hodin, si to oba soupeři rozdají u Jordánu znovu. A domácí hokejisté budou znovu potřebovat pomoc svých skvělých fanoušků. Přehoupne se podruhé v sezoně návštěva na táborském stadionu přes hranici čtyř tisíc diváků?