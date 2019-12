Táborští trenéři nemohli do svých zápasových plánů zařadit předem omluveného útočníka Jana Březinu ani nemocného beka Davida Skočovského, naopak úspěšný comeback prožil „novic“ v sestavě HC Tábor Jakub Matušík, jenž se uvedl gólem a asistencí.

Kdo očekával, že sebevědomím nabitý lídr tabulky sevře od začátku Jihočechy jako v kleštích, musel být navýsost překvapený. Hosté totiž odehráli první dvě třetiny zápasu ve velkém stylu, byli dominantnějším z obou soupeřů, a pokud by vtiskli svému „pouze“ tříbrankovému vedení výraznější podobu, nebylo by to nezasloužené.

Komplikace se dostavila ani ne minutu po zahájení třetí hry, kdy si vybral slabou chvilku jinak výtečný brankář hostů Šorf a středočeský celek snížil na 1:3. Tento okamžik mu dodal hodně elánu, Táborští naopak znervózněli, a tak se následující minuty odvíjely podle příbramských not. S dalšími šancemi domácího týmu si ovšem obětavě hrající hosté poradili a dvěma slepenými góly z 54. minuty položili ambiciózní družinu kouče Tlačila definitivně na lopatky.

HC PŘÍBRAM – HC TÁBOR 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)

Branky: 41. Straka (Šinágl, Rohlík) - 5. Černý (Řepík, Heřman), 9. Matušík (Heřman, Řepík), 32. Zayml (Černý), 54. Dančišin (Radoš, Zayml), 54. Heřman (Matušík, Hajič), rozhodčí: Kraval - Juránek, Hnát, vyloučení: 11:9. využití: 0:1, diváků: 420.

HC Příbram: Mičán (Čech) – Straka, Hlaváček, Havlín, Mašek, Grubner, Saňa, Rittig – Chlouba, Rohlík, Káník, Čurda, Kolouch, Šinágl, Josefus, Panna, Brzák, Jindra, Gengel.

HC Tábor: Šorf (M. Novák) - Havran, Beran, Havelka, Hajič, Černý, Radoš - Prášek, Bárta, Šulek - Dančišin, Zayml, Seidl - Řepík, Matušík, Heřman - Pejchal.

Hodnocení trenéra - Miloslav Čech, asistent trenéra HC Tábor: „Takový zápas se samozřejmě hodnotí velice dobře. Věděli jsme, do čeho jdeme, na utkání jsme se těšili a chtěli jsme v Příbrami odvést poctivý výkon. To se nám podařilo. Rychle jsme se dostali do tempa, měli jsme dobrý herní rytmus a každý hráč dokázal na ledě odvést kvalitní práci. To se nakonec promítlo do celého utkání, během prvních dvou třetin jsme se dostali do vedení 3:0 a mohlo to být ještě výraznější. Na začátku druhý třetiny nás poznamenal laciný inkasovaný gól. Naše mladé mužstvo začalo panikařit v obranné činnosti, ale nedá se říct, že bychom se vyloženě báli o výsledek. S výjimkou této krátké pasáže jsme totiž po celý zápas předváděli vysokou kvalitu a v závěru jsme potvrdili zasloužené vítězství dalšími dvěma góly. V Příbrami mám hodně přátel a všichni nás za výkon chválili, což samozřejmě potěší.“