Výborně vstoupily do nadstavbové části Západní konference hokejové II. ligy oba jihočeské celky. Tábor zvítězil v taháku skupiny A na ledě Chomutova 2:0 a Písek ve Slaném porazil ve skupině B poslední Řisuty 7:4.

Hokejisté Tábora vyhráli na ledě Chomutova 2:0. Ilustrační snímek. | Foto: Tomáš Danko

Celek od Jordánu v úvodním kole skupiny o 1. až 8. místo předvedl bojovný a takticky vyspělý výkon podpořený bezchybným brankářem Žajdlíkem. Pirátům vrátil týden starou porážku a bodově se na ně dotáhl.

Na chomutovském ledě se čekalo na gól až takřka do poloviny utkání, kdy akci Dančišina s Dudou pohotově a přesně k tyči zakončil Zadražil. Domácí hokejisté se snažili ze všech sil aspoň vyrovnat, ale gólman Žajdlík zavřel branku na sedm západů a všechny pokusy soupeře i přes sílící tlak bravurně zneškodnil. Minutu přes koncem se Piráti odhodlali ke hře bez brankáře, ale puku se ve středním pásmu zmocnil Matušík a střelou z velkého úhlu potvrdil do opuštěné klece cenné vítězství Kohoutů.

„Z naší strany to bylo dobré týmové pojetí. Soustředili jsem se na věci, které bychom chtěli ve hře mít, které jsme si ukazovali na videu a v týdnu na nich pracovali. Těší nás, že se nám tam objevovaly, i když to ještě nebylo tak, jak bychom si úplně představovali. Bylo ale vidět, že tomu kluci začínají věřit a v pozitivním duchu se nám to vrátilo, " konstatoval jeden z táborských trenérů Richard Lobo.

Písečtí hokejisté potvrdili, že se jim v novém roce daří a zvítězili už počtvrté za sebou. Zároveň poprvé v této sezoně dokázali porazit Řisuty, které na ně z poslední příčky nadstavbové skupiny B ztrácejí už patnáct bodů a pomalu tak směřují k bojům o záchranu.

Jihočeši začali velmi dobře a když v 24. minutě zvyšoval Pouzar už na 4:0, nezdálo se, že by měly přijít nějaké komplikace. Jenže Králové vypadli z role a soupeř se do konce druhé třetiny vrátil do zápasu, když snížil na rozdíl jedné trefy – 3:4. O přestávce se zřejmě píseckou kabinou přehnala bouřka, která měla za následek, že hostující tým zvýšil úsilí i koncentraci a třemi zásahy rozhodl o svém vítězství, které jej nadále nechává v boji o účast v předkole play off, přestože na vedoucí duo skupiny B ztrácí sedm bodů.

V sobotu 20. ledna pokračují obě nadstavby druhým kolem. Tábor v něm na svém ledě přivítá Vrchlabí (18 hodin) a do Písku zavítá pražská Kobra (17).

Nadstavbová skupina A

Piráti Chomutov – HC Tábor 0:2 (0:0, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 29. Zadražil (Duda, Dančišin), 60. Matušík (Seidl). Rozhodčí: Barek – Pěkný, Teršíp. Vyloučení: 3:6. Diváci: 1416.

Tábor: Žajdlík – Říha, Plášil, Hubata, Jáchym, Gajdolín, Černý – Zeman, Milfait, Krliš, Seidl, Matušík, Severa, Dančišin, Zadražil, Duda, Prášek, Zíb, Nevšímal.

Další výsledky

Děčín – Vrchlabí 8:4, Letňany – Ústí nad Labem 5:6, Příbram – Most 8:3.

Nadstavbová skupina B

HC Řisuty – IHC Králové Písek 3:7 (0:2, 3:2, 0:3)

Branky a nahrávky: 32. Čech (Sýkora), 38. Okegawa (Pejchal), 40. V. Bílek (Petráš) – 3. Vajner, 7. Koupal (Hrakholski, Radoš), 21. Marcilis (Volf, Matiášek), 24. Pouzar (Hrakholski), 46. Koupal (Hollar, Turek), 51. Volf (Matiášek, Marcilis), 59. Volf. Rozhodčí: Battěk – Kubíček, Bertlík. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Diváků: 60.

Písek: Dvořák – Radoš, Hanus, Turek, Pavlát, Vajner, Čunát – Marcilis, Volf, Matiášek, Hrakholski, J. Pouzar, Rousek, Hollar, Koupal, Petrásek, Pechlát.

Další výsledky

Hronov – Kobra Praha 2:4, Kralupy nad Vltavou – Benátky nad Jizerou 0:3.

II. liga Západ - nadstavba sk. A

1. Chomutov 29 22 2 2 3 141:61 72

2. Tábor 29 22 2 2 3 128:53 72

3. Příbram 29 20 3 1 5 137:87 67

4. Děčín 29 17 2 1 9 126:99 56

5. Letňany 29 16 3 1 9 117:75 55

6. Vrchlabí 29 16 1 1 11 110:82 51

7. Most 29 13 1 3 12 107:109 44

8. Ústí nad Labem 29 10 2 2 15 105:115 36

II. liga Západ - nadstavba sk. B

1. Benátky nad Jizerou 29 9 3 3 14 89:94 36

2. Kobra Praha 29 11 1 1 16 106:128 36

3. Cheb 28 7 4 2 15 86:125 31

4. Kralupy nad Vltavou 29 7 2 4 16 85:107 29

5. Písek 29 7 3 2 17 81:114 29

6. Hronov 29 6 2 1 20 91:155 23

7. Řisuty 29 3 0 5 21 72:177 14