Táborský hokej bude před Vánoci znovu pomáhat, tentokrát Kaňce

Předvánoční druholigový zápas mezi hokejisty HC Tábor a píseckými Králi na sebe po vzoru předchozích let oblékne slavnostní šat. Především bude ale znovu pomáhat těm, kteří to potřebují. V rámci letošního charitativního večera podpoří táborský hokejový klub se svými příznivci Centrum Kaňka. Zápas se hraje v sobotu 21. prosince od 18 hodin, ale do hlediště se vyplatí přijít s předstihem.

Klub i jeho fanoušci budou v sobotu znovu přispívat na dobrou věc. | Foto: Tomáš Danko