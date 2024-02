Už dvanácté kolo měla v obou skupinách na programu nadstavbová fáze hokejové II. ligy. Jihočeši si vedli s rozdílnými úspěchy. Zatímco Tábor v elitní osmičce v Ústí nad Labem zvítězil s přehledem 7:2, písecký celek ve druhé skupině především vinou nepovedené druhé třetiny prohrál na ledě Benátek nad Jizerou 3:4.

Táborští hokejisté zvítězili v Ústí nad Labem přesvědčivě 7:2. | Foto: archiv HC Tábor

Hokejisté Tábora potvrdili střelecké vzedmutí z posledních zápasů a na ledě Ústí nad Labem pokořili domácí tým sedmi góly, když čtyři z nich zaznamenali z přesilovek. Museli se však vzpamatovat z velké nepříjemnosti hned na začátku, kdy si přivodil těžké zranění kotníku kapitán Radek Seidl, který putoval do nemocnice, čeká jej operace a sezona pro něho předčasně skončila. Jihočeši inkasovali jako první v 10. minutě, ale po sedmadvaceti vteřinách srovnal Zeman.

Celek od Jordánu parádně zvládl nástup do druhé části, kdy dva slepené góly Severy s Dančišinem podpořil v 25. minutě další trefou Matušík, po níž už Jihočeši vedli 4:1. Do druhé sirény se ještě pohlednou individuální akcí blýskl matador Huna, na kterého navázal v závěrečné třetině svou druhou trefou Zeman, jenž přesně zakončil další povedenou akci. Ústí sice z přesilovky snížilo, ale poslední slovo měl v 57. minutě Krliš, jenž při dvojnásobné početní výhodě pečetil zasloužené vítězství kohoutů, jež se zrodilo po kvalitním výkonu.

OBRAZEM: Generálka jihočeských třetiligových týmů u Otavy góly nenabídla

O porážce píseckých hokejistů rozhodl nepovedený začátek druhé třetiny. Hosté na ledě Benátek, které si již zajistily účast v předkole play off, prohrávali od 4. minuty, ale ve 13. dokázal srovnat skóre Pechlát. Favorit však vměstnal další dvě trefy do necelé minuty zkraje prostřední třetiny, dostal se do vedení 3:1, které ještě dokázal v závěru této části hry rozšířit. Králům slouží ke cti, že se v závěrečné dvacetiminutovce snažili nepříznivý vývoj zlomit a ze závěru zápasu ještě po trefách Vajnera s Turkem udělali drama, ale vyrovnat se jim přes veškerou snahu ani při závěrečné power play nepodařilo.

Tábor dvě kola před koncem nadstavby zůstává v tabulce skupiny o 1. až 8. místo druhý s tříbodovou ztrátou na vedoucí Chomutov a v dalším utkání doma přivítá ve středu 28. února třetí Příbram (18). Na svém ledě bude hrát i Písek, který ve stejném termínu i čase hostí Cheb.

II. liga Západ – nadstavbová skupina A o 1. až 8. místo

Ústecký Slovan – HC Tábor 2:7 (1:1, 0:4, 1:2)

Branky a nahrávky: 10. Novotný (Bernat, Gottfried), 50. Huovinen (Rudovský, Kuchynka) – 10. Zeman (Matušík, Krliš), 21. Severa (Říha), 22. Dančišin (Duda, Říha), 25. Matušík (Jáchym, Zeman), 32. Huna (Suchánek, Prášek), 45. Zeman (Zadražil, Suchánek), 57. Krliš (Zeman, Plášil).

Rozhodčí: Pastier – Janíček, Kučera. Vyloučení: 8:4. Využití: 1:4. Diváci: 960.

Tábor: Gába – Plášil, Říha, Suchánek, Jáchym, Hubata, Hajič – Zeman, Matušík, Krliš, Huna, Zadražil, Seidl, Duda, Dančišin, Severa, Prášek, Zíb, Šulek.

Další výsledky: Letňany – Příbram 3:2, Děčín – Chomutov 3:6, Vrchlabí – Most 5:2.

II. liga Západ – nadstavbová skupina B o 9. až 15. místo

HC Benátky nad Jizerou – IHC Králové Písek 4:3 (1:1, 3:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 4. Jankovský (Šafránek, Mašek), 22. Šafránek (Zumr), 23. Hozák (Mašek, Kučera), 39. Šafránek (Jankovský, Němeček) – 13. Pechlát (Brož, Vajner), 44. Vajner (Pechlát), 54. Turek. Rozhodčí: Domský – Kurtin, Beneš. Vyloučení: 5:5. Využití: 0:1. Diváci: 280.

Písek: Korytar – Čunát, Radoš, Tolar, Turek, Velíšek, Vajner – Kolář, Volf, Matiášek, Petrásek, Pouzar, Koupal, Pechlát, Hollar, Brož, Kozlík.

Další výsledky: Hronov – Řisuty 3:2, Kralupy nad Vltavou – Cheb 3:1.

II. liga Západ - nadstavbová skupina A

1. Chomutov 40 31 2 2 5 186:84 99

2. Tábor 40 30 2 2 6 181:80 96

3. Příbram 40 28 3 1 8 174:115 91

4. Letňany 39 23 3 1 12 154:107 76

5. Vrchlabí 40 21 1 1 17 138:111 66

6. Děčín 40 19 3 1 17 155:150 64

7. Most 39 15 1 3 20 132:155 50

8. Ústí nad Labem 40 11 2 3 24 127:154 40

II. liga Západ - nadstavbová skupina B

1. Benátky nad Jizerou 38 15 4 3 16 132:125 56

2. Kobra Praha 38 16 2 2 18 148:161 54

3. Cheb 37 10 5 4 18 111:158 44

4. Kralupy nad Vltavou 37 10 3 5 19 109:134 41

5. Hronov 39 12 2 1 24 134:193 41

6. Písek 38 8 4 2 24 109:151 34

7. Řisuty 39 6 0 6 27 106:218 24