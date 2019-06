Tábor – Druholigoví táborští hokejisté už poznali svůj zápasový program v novém ročníku soutěže. A začne pro ně pořádně zostra…!

Snímek z letní přípravy hokejistů Tábora. | Foto: Tomáš Danko

Hned na úvod mistrovských bojů – ve středu 11. září – se mužstvo HC Tábor vypraví do Slaného, kde na něj bude netrpělivě čekat nejsledovanější tým celé soutěže: China Gold Dragon. Na domácím ledě se kohouti představí poprvé v sobotu 14. září, kdy si to od 18 hodin rozdají s Nymburkem. Také následující středeční výjezd za soupeřem je zavede k nováčkovi druhé ligy, a to do Příbrami. V sobotu 21. září přivítá táborský tým ambiciózní Klatovy a zářijový program zakončí ve středu 25. září tradiční ostře sledovanou bitvou na ledě píseckého rivala.