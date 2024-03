Hokejová II. liga má za sebou ve skupině Západ dlouhodobou část. Oba jihočeské týmy ji zakončily vítězně. Tábor se těší na play off, Písku skončila sezona.

Hokejisté Tábora zakončili nadstavbovou část II. ligy výhrou nad Letňany 5:2. | Foto: Tomáš Danko

Táborští hokejisté ji zakončili vítězstvím nad Letňany 5:2, kterému hodně pomohly dvě trefy domácích na konci druhé třetiny, po nichž se dostali do vedení 3:1.

V elitní osmičce tak kohouti skončili na druhé příčce za vítězným Chomutovem, což znamená, že jejich soupeř ve čtvrtfinále vyřazovacích bojů vzejde z předkola play off a bude to některý z trojice Most, Ústí nad Labem či Benátky nad Jizerou.

„V tomto zápase už v podstatě o nic zásadního nešlo, protože jsme věděli, že si Chomutov své domácí utkání s Ústím pohlídá. Přesto jsme podali velice slušný výkon, dali pět branek a jsme moc rádi, že jsme zakončili základní část zaslouženým vítězstvím. Teď už za ní uděláme tlustou čáru a od úterý se začneme připravovat na play off. V něm budeme potřebovat velkou podporu fanoušků, které bychom touto cestou chtěli pozvat na náš první zápas,“ poznamenal táborský trenér Jakub Grof.

Písek si ve skupině o 9. až 15. místo už dříve zajistil záchranu soutěži a v letošní rozpačité sezoně skončil na 14. místě. Ve svém závěrečném utkání si aspoň spravil chuť v podobě vysoké výhry 8:4 nad Kralupy nad Vltavou, přestože opět vyrukoval s řadou juniorů v sestavě. Čtyřmi góly se blýskl nejproduktivnější domácí hráč Matiášek.

„Byl to poněkud bláznivý zápas, ale jsem pochopitelně rád, že jsme zvítězili. Oproti předchozímu utkání také ubylo komických momentů a hluchých míst, i když ani těm jsme se úplně nevyhnuli. Na závěr jsme doma vstřelili osm gólů, zachytal brankář, takže jsme se rozloučili se sezonou, která měla velké výkyvy, celkem slušně,“ prohlásil kouč Písku Milan Mazanec.

HC Tábor – Letci Letňany 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 12. Nevšímal (Duda, Severa), 37. Krliš (Huna, Zeman), 40. Zíb (Bárta, Šulek), 47. Šulek (Zíb, Duda), 51. Prášek (Duda, Severa) – 27. Turek (Sklenář, Mrňa), 48. Mrňa. Rozhodčí: Šmika – Eremiáš, Goltsch. Vyloučení: 3:7. Využití: 2:1. Diváci: 1542.

Tábor: Gába – Jáchym, Gajdolín, Suchánek, Ondřej, Hajič, Hubata, Bačo – Zeman, Matušík, Krliš, Prášek, Zadražil, Huna, Nevšímal, Duda, Severa, Šulek, Zíb, Bárta, Šindelář.

IHC Králové Písek – HK Kralupy nad Vltavou 8:4 (4:2, 0:1, 4:1)

Branky a nahrávky: 7. Matiášek (Volf, Kolář), 11. Matiášek (Tolar), 15. Matiášek (Kolář, Radoš), 19. Turek (Koupal), 43. Matiášek (Radoš, Volf), 43. Petrásek (Pouzar, Koupal), 58. Petrásek, 60. Brož (Velíšek) – 3. Marek (Chládek), 9. Uhlík (Hrala, Pejchal), 33. Šilhavý (Zídek, Soukup), 54. Soukup (Zídek, Šilhavý). Rozhodčí: Šperl – Hošťálek, Tuháček. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:1. Diváci: 210.

Písek: Svoboda – Čunát, Radoš, Turek, Pavlát, Tolar, Vajner, Velíšek – Kolář, Volf, Matiášek, Petrásek, Pouzar, Koupal, Hohenberger, Hollar, Brož, Sládek.

II. liga Západ – nadstavba A – konečná tabulka

1. Chomutov 42 33 2 2 5 200:87 105

2. Tábor 42 32 2 2 6 191:84 102

3. Příbram 42 29 3 1 9 179:122 94

4. Letňany 42 24 3 1 14 162:119 79

5. Děčín 42 21 3 1 17 164:153 70

6. Vrchlabí 42 22 1 1 18 144:115 69

7. Most 42 15 1 3 23 141:173 50

8. Ústí nad Labem 42 11 2 3 26 128:166 40

II. liga Západ – nadstavba B – konečná tabulka

1. Benátky nad Jizerou 40 17 4 3 16 149:131 62

2. Kobra Praha 40 17 2 3 18 154:166 58

3. Cheb 40 10 7 4 19 117:164 48

4. Kralupy nad Vltavou 40 11 3 5 21 118:147 44

5. Hronov 40 12 2 1 25 137:200 41

6. Písek 40 9 4 3 24 118:157 38

7. Řisuty 40 6 0 6 28 109:228 24