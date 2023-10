Hokejová II. liga měla ve skupin Západ na programu 4. kolo. V něm oba jihočeské týmy zavítaly na led soupeřů. Tábor na pražské Kobře vedl už 5:1, pak však přestal hrát zodpovědně a domácí tým nakonec stáhl manko na rozdíl jediné trefy. Nakonec však roli favorita potvrdil a zůstává stoprocentní. Písek v Mostě prohrál 1:5, když jej za stavu 1:1 zlomily dva inkasované góly při vlastní přesilovce.

Táborští hokejisté zvítězili na ledě pražské Kobry 5:4. | Foto: archiv klubu

HC Kobra Praha – HC Tábor 4:5 (1:2, 2:3, 1:0)

Petr Bačo, asistent trenéra Tábora: „Jsme samozřejmě spokojení se třemi body, ale už ne s tím, jak jsme se v průběhu utkání prezentovali. Po první části jsme vedli 2:1, což je venku poměrně solidní vstup do zápasu, ale už ten první inkasovaný gól patřil k těm zbytečným. Ve druhé třetině jsme dali z jednoznačné převahy tři slepené branky a měli jsme v tu chvíli zápas výsledkově i herně jasně pod kontrolou. Bohužel jsme pak soupeře s otevřenou náručí přivítali zpátky v utkání a úplně sami mu umožnili, aby se vrátil do hry o výsledek. Poprvé z našich tří zápasů nám do toho vstoupily spíš ty negativní emoce a vinou toho to pro nás nakonec byla zbytečná dřina, i když jsme nakonec vyhráli. Podobných věcí se musíme vyvarovat, a hlavně si z nich vzít ponaučení, protože by se nám mohly v důležitějších zápasech vymstít.“

Branky a nahrávky: 18. Dudáček (Matuška, Tichý), 34. Houška (Šťastný, Vlček), 36. Vlček (Šteiner, Houška), 60. Šťastný (Houška) - 11. Milfait (Plášil, Krliš), 16. Šulek (Krliš, Zadražil), 25. Matušík (Hubata, Milfait), 26. Šulek (Jáchym, Seidl), 27. Zadražil (Hubata, Krliš). Rozhodčí: Domský - Beneš, Charvát. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:0. Diváci: 164.

Tábor: Gába - Plášil, Hubata, Jáchym, Hajič, Suchánek, Černý - Severa, Zadražil, Krliš - Milfait, Matušík, Zeman - Seidl, Dančišin, Šulek - Prášek, Zíb, Bárta - Zayml.

Mostečtí Lvi - IHC Králové Písek 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)

Jan Trummer, trenér Písku: Očekávali jsme, že na nás Most vlétne, což se stalo, ale první třetinu jsme nějak přežili, byť za stavu 0:1. Do druhé jsme nastupovali v početní výhodě, začali jsme velmi dobře a povedlo se nám vyrovnat. Potom měli ještě samostatné úniky Matiášek a Koupal, ale bohužel domácího brankáře nepřekonali. Z naší aktivní hry vyplynuly přesilovky, ale ty pro nás výhodou nebyly, protože jsme při nich dvakrát inkasovali. Už se nám to stalo i v utkání proti Kralupům, kdy jsme také dostali gól při naší početní výhodě. To se samozřejmě na hráčích podepsalo a Most už si to v závěrečné části pohlídal.“

Branky a nahrávky: 17. Procházka (Kýhos, Jindra), 25. Řehoř (Písařík, Urbánek), 28. Havlůj (Písařík, T. Urban II), 31. Jindra (Kýhos), 55. Böhm (Havlůj, Písařík) – 24. Pouzar (Volf). Rozhodčí: Hacaperka – Janíček, Tuháček. Vyloučení: 6:4. V oslabení: 2:0. Diváci: 253.

Písek: Svoboda – Radoš, Hanus, Šilhán, Vajner, Pavlát, Turek, Kurfürst – Matiášek, Volf, Pouzar – Hollar, Koupal, Hracholski – Kolář, Ženíšek, Brož – Novotný.

Další výsledky 4. kola

Vrchlabí – Benátky nad Jizerou 1:2 PP, Letňany – Ústí nad Labem 3:2 PP, Děčín – Kralupy nad Vltavou 2:1, Cheb – Řisuty 5:4 PP, Příbram – Chomutov 4:3.

II. liga sk. Západ

1. HC Příbram 4 3 1 0 0 28:11 11

2. HC Tábor 3 3 0 0 0 20:4 9

3. HC Piráti Chomutov 4 3 0 0 1 24:13 9

4. Mostečtí Lvi 3 2 0 1 0 15:8 7

5. HK Kralupy nad Vltavou 4 1 1 1 1 12:12 6

6. HC Letci Letňany 4 1 1 1 1 12:13 6

7. HC Stadion Vrchlabí 4 1 1 1 1 16:17 6

8. HC Děčín 4 2 0 0 2 12:17 6

9. IHC Králové Písek 4 1 1 0 2 10:12 5

10. HC Stadion Cheb 5 1 1 0 3 15:27 5

11. HC Kobra Praha 4 1 0 1 2 14:17 4

12. Ústecký Slovan 4 1 0 1 2 14:20 4

13. HC Wikov Hronov 3 1 0 0 2 9:9 3

14. HC Benátky nad Jizerou 3 0 1 0 2 5:7 2

15. HC Řisuty 3 0 0 1 2 7:26 1