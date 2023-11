Hokejová II. liga pokračovala 12. kolem. Oba jihočeské celky se představily na domácím ledě a připsaly si cenná vítězství. Tábor ve šlágru deklasoval Příbram 7:1 a sesadil ji z čela tabulky, Písek zase doma v souboji celků ze suterénu přehrál Cheb a zlomil sérii šesti porážek.

Táborští hokejisté ve 12. kole II. ligy přehráli Příbram vysoko 7:1 a připravili jí první porážku v sezoně. | Foto: archiv HC Tábor

Na táborský stadion si našly cestu přes dvě tisícovky diváků, a ti byli zvědaví, zda se kohoutům povede jako prvnímu týmu v sezoně pokořit lídra tabulky. Plán dostal trhlinu hned v první minutě, kdy Příbram poslal do vedení Kolda, ale s domácími hráči to nezacloumalo a skóre ještě během první třetiny otočili po trefách obránců Suchánka s Hubatou a úspěšně zvládnutým trestným střílením Matušíka. V prostřední části Jihočeši přidali uklidňující čtvrtou trefu, když se prosadil Severa, a soupeře dorazili třemi zásahy v závěrečných pěti minutách po gólech Zíba, Seidla a Zadražila.

„Jsme samozřejmě moc rádi za vítězství a máme radost z toho, jak jsme zápas zvládli. Dali jsme sedm krásných gólů, což je samozřejmě výborné, ale to není až tak podstatné. Pro mě je hlavní, jakým způsobem jsme k tomu vítězství dokráčeli. Byl to náš jednoznačně nejlepší výkon v sezoně, hlavně ve druhé a třetí třetině. Dostali jsme sice zase první gól po našem předchozím tlaku z první akce soupeře, ale tentokrát to byla spíš souhra nešťastných okolností, i když tam nějaké chyby byly. Kluci se s tím ale dokázali skvěle vypořádat. Hlavně od druhé části už to bylo i směrem do obrany přesně tak, jak si to představujeme. Musíme samozřejmě moc poděkovat divákům, ti jsou tady opravdu úžasní,“ zhodnotil zápas táborský trenér Tomáš Matušík.

I druhý jihočeský klub v této soutěži musel hned zkraje dotahovat ztrátu, protože Cheb se na píseckém ledě dostal do vedení už ve 3. minutě. Králům ještě do první přestávky zajistily obrat přesné zásahy Koupala s Matiáškem. Na další trefu Koupala hosté v prostřední části dokázali odpovědět, ale vzápětí písecký celek uklidnil Matiášek, který svou druhou brankou zvýšil na 4:2. A před druhou sirénou bylo po brance Hollara ještě veseleji. V poslední části domácí hokejisté nejprve zahodili několik slibných možností, za což je 50. minutě potrestal Matěj Skuhravý, jenž se v týmu sešel se svým otcem a hrajícím koučem Václavem, jinak legendou zejména karlovarského hokeje. Cheb v závěru zkusil power play, ale hra bez brankáře mu nevyšla a Matiášek do opuštěné klece zkompletoval hattrick.

„Tohle je důležité vítězství, protože se hrálo o pomyslných šest bodů. Pozitivní bylo, že jsme se víc tlačili do branky, jak jsme si řekli na tréninku. Nastřelovali jsme puky do branky a z dorážek jsme také dali góly. A zbytečně jsme to netahali po rozích. Body jsme moc potřebovali, trochu nás to zpočátku svazovalo a nepomohl tomu ani rychle inkasovaný gól, ale kluci se zlepšili, makali a výsledek se dostavil,“ mohl si oddechnout kouč Písku Jan Trummer.

V dalším kole jedou oba celky z jihu za svými soupeři. Tábor se v sobotu 4. listopadu představí ve Vrchlabí (18) a Písek ve stejný termín i čas v Děčíně.

HC Tábor – HC Příbram 7:1 (3:1, 1:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 5. Suchánek (Hajič, Matušík), 13. Hubata (Hajič, Šulek), 15. Matušík, 28. Severa (Zadražil, Krliš), 56. Zíb (Gába), 57. Seidl (Šulek), 60. Zadražil (Severa, Čížek) – 1. Kolda (Kafka, Gengel). Rozhodčí: Jílek – Rubáš, Tvrdík. Vyloučení: 6:2. V oslabení: 1:0. Diváci: 2235.

Tábor: Gába – Plášil, Hubata, Suchánek, Hajič, Čížek – Severa, Zadražil, Krliš, Šulek, Matušík, Seidl, Zeman, Dančišin, Milfait, Prášek, Zíb, Zayml. IHC Králové Písek – HC Stadion Cheb 6:3 (2:1, 3:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 13. Koupal (Rousek), 17. Matiášek (Rousek, Radoš), 25. Koupal (Rousek), 35. Matiášek, 39. Hollar (Ženíšek), 60. Matiášek – 3. Kvasnička (Čejka, Prošek), 34. Prošek (Kořán, Krutina), 50. M. Skuhravý (Karpov, Klíma). Rozhodčí: Šperl – Kubíček, Jurak. Vyloučení: 5:7. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 220.

Písek: Korytar – Hanus, Radoš, Březina, Turek, Šilhan, Pavlát, Vajner, Kurfürst – Rousek, Volf, Matiášek, Hracholski, Koupal, Pouzar, Hollar, Ženíšek, Kolář, Zátopek, Brož, Novotný. Další výsledky 12. kola

Most – Kobra Praha 3:5, Hronov – Děčín 1:5, Řisuty – Chomutov 0:2, Ústí nad Labem – Vrchlabí 1:5, Kralupy nad Vltavou – Benátky nad Jizerou 5:4 PP.

II. liga sk. Západ

1. Chomutov 11 10 0 0 1 56:24 30

2. Tábor 11 8 2 1 0 55:19 29

3. Příbram 11 9 1 0 1 65:34 29

4. Děčín 12 8 0 0 4 45:38 24

5. Letňany 11 6 2 1 2 38:24 23

6. Vrchlabí 11 5 1 1 4 47:34 18

7. Most 12 5 0 2 5 46:43 17

8. Benátky nad Jizerou 11 4 1 2 4 36:28 16

9. Kralupy nad Vltavou 11 3 2 2 4 37:38 15

10. Kobra Praha 11 4 0 1 6 45:51 13

11. Ústí nad Labem 11 3 1 1 6 37:45 12

12. Písek 12 3 1 0 8 33:43 11

13. Řisuty 11 2 0 1 8 24:63 7

14. Cheb 11 1 1 0 9 26:65 5

15. Hronov 11 1 0 0 10 27:68 3