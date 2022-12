Celek od Jordánu vyrukoval do utkání s touhou odčinit předchozí neúspěch v Mostě. Po opatrnějších úvodních střídáních se táborské mužstvo vydalo tomuto cíli naproti a odehrálo zahajovací dějství s velkým elánem a odpovědností. A protože také domácí hokejisté nešetřili důrazem a pohybem, mělo se více než šest stovek diváků rozhodně na co dívat.

V první velké šanci se už v 9. minutě objevil hostující Vlček, na gólmana Vacka ale nevyzrál. O čtyři minuty později měl na druhé straně kluziště blízko ke gólu Jirků, ale Gába si přivolal na pomoc i potřebný kus štěstí. Zatímco Vrchlabští pohrdli dvěma přesilovkami, hosté svou krátkou anabázi v početní výhodě přetavili v zasloužené vedení. Gólová akce začala na modré čáře u Plášila, jenž našel vedle levé tyče domácí klece Matušíka, a z jeho nezištné nabídky profitoval Seidl – 0:1.

První polovinu druhé části měli Táborští ve své režii a vytvořili si dostatek šancí k tomu, aby své vedení navýšili. Příležitost Severy zhatil faul bránícího hráče a v následné přesilovce kohoutů zářil Vacek, jenž vychytal krajně nebezpečné pokusy Endála a Vlčka. V polovině 27. minuty skončila dělovka z hole Hajiče za zády vrchlabského brankáře, jenže kotouč okamžitě vylétl ven, aniž by ho byť jen jeden z trojice rozhodčích spatřil za brankovou čárou. Spravedlnost pro tento okamžik zůstala slepá, náhle však procitla a posunula Jihočechy k další povedené akci, kterou už tentokrát proměnil Vlček a navýšil náskok – 0:2.

Následně ještě hosté sehráli povedenou, leč neefektivní přesilovou hru. Následně jako by si ale táborské nadšení vybralo krátký oddechový čas, hosté slevili na svědomitosti a karta se rázem obrátila. Ve zbytku prostřední periody se ujali aktivity hráči Stadionu a v polovině 36. minuty se za to odměnili kontaktní trefou Tatara, jenž vychýlil mimo Gábův dosah Kynčlovu střelu od modré – 1:2.

Pro táborský soubor začal závěrečná dvacetiminutovka velmi slibně. Na konci 47. minuty se v další početní převaze opřel do puku na modré čáře Plášil a propálil jinak výtečně chytajícího Vacka – 1:3. Vrchlabské hokejisty tím ale hosté nezlomili. Mužstvo z Krakonošova kraje prokázalo zdravý charakter, ještě zvýšili své úsilí a pustili se do boje o dorovnání skóre.

Varovným signálem pro táborský celek se stala dvě vyloučení v řadě, která je uvrhla do více než minutového oslabení tří proti pěti. Tomu se sice jeho hráči příkladně ubránili, brzy po jeho skončení ale sudí Ovsík vykázal na trestnou lavici Dančišina, a tentokrát už Východočeši početní výhodu zužitkovali. Pomohl jim k tomu risk v podobě brzké hře bez brankáře; se šesti hráči na ledě uzavřeli hosty v jejich obranném pásmu a přes veškerou snahu Gáby nakonec podruhé procedili kotouč do táborské klece. Autorem gólu byl Bláha - 2:3.

Další hrozící nápor domácích už hostující družina dokázali otupit a držela je na uzdě, jenže minutu a půl před sirénou vyrobili ohromnou chybu za brankou a zle za ni pykali – prudkým nahozením z hranice útočného pásma překonal Gábu Duran, Stadionu zajistil vyrovnání na 3:3 a zápasu dramatickou rozuzlenou v prodloužení.

Nastavení hry se dlouho odehrávalo bez výraznějšího vzruchu, pouhých čtyřiadvacet sekund před jeho konce se ale rázně přihlásil o slovo nejproduktivnější hráč soutěže Matušík – svým typickým uvolněním se probil až do zakončení a mazácky z minusového úhlu usměrnil puk za Vackova záda, čímž zajistil táborským barvám bonusový a nesmírně cenný druhý bod – 3:4.

„Věděli jsme, že domácí tým má svou sílu, což ukázal náš domácí zápas, kdy jsme s ním po fiasku prohráli 0:5. To se i potvrdilo. Nicméně v naší situaci, kdy jsme sáhli ke změnám a není to ideální pro hráče ani pro vedení, musím klukům za utkání poděkovat. Hlavně v první třetině a polovině druhé části odvedli takový výkon, jaký bychom si víceméně představovali. Ve zbylých osmi minutách už naše hra nebyla ideální. Ve třetí třetině bylo Vrchlabí podstatně aktivnější než na začátku utkání a měli jsme s tím problém. Soupeři se nakonec podařilo po naší chybě vyrovnat, ale to se prostě stává. Z celkového pohledu jsme si situaci zkomplikovali zbytečnými vyloučeními a proměňování přesilovek hrálo velkou roli, protože jsme v oslabení dvakrát inkasovali. Myslím si, že v prodloužení se štěstíčko asi zaslouženě přiklonilo k mírně lepšímu týmu. Navíc tam byl i ten neuznaný regulérní gól. Každopádně jsme rádi, že jsme si do Tábora odvezli dva body.“ zhodnotil utkání táborský generální manažer Aleš Krátoška.

V dalším kole Tábor na domácím ledě ve středu 14. prosince přivítá souseda v tabulce Chomutov (18 hodin).

Stadion Vrchlabí – HC Tábor 3:4 PP (0:1, 1:1, 2:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 37. Tatar (Kynčl, Kozák), 55. Bláha (Chrtek, Chalupa), 59. Duran (Bláha) - 18. Seidl (Matušík, Plášil), 28. Vlček (Hajič, Dančišin), 47. Plášil (Matušík, Endál), 65. Matušík.

Rozhodčí: Ovsík – Řezníček, Hofman. Vyloučení: 5:8. Využití: 2:1. Střely: 31:30. Diváci: 615.

Tábor: Gába - Plášil, Hubata, Suchánek, Krejčí, Černý, Kříž - Seidl, Matušík, Šulek - Endál, Milfait, Severa - Hajič, Vlček, Dančišin - Bárta, Zíb, Zayml.

Další výsledky 24. kola

Letňany - Kobra Praha 2:3, Benátky - Příbram 7:5, Chomutov - Řisuty 6:4, Jablonec - Klatovy 6:3, Děčín - Cheb 3:4, Ústí nad Labem - Most 5:1.

II. liga - Západní konference

1. Letci Letňany 25 21 0 2 2 123:55 65

2. HC Příbram 24 19 1 0 4 123:62 59

3. HC Tábor 24 16 2 0 6 136:66 52

4. Piráti Chomutov 24 16 1 1 6 131:77 51

5. Hokej Ústí nad Labem 23 15 1 2 5 99:57 49

6. Stadion Vrchlabí 22 12 0 3 7 85:68 39

7. HC Benátky nad Jizerou 24 10 3 1 10 87:88 37

8. Kobra Praha 23 11 1 0 11 64:80 35

9. Stadion Cheb 24 9 3 0 12 72:86 33

10. Mostečtí Lvi 23 9 2 0 12 79:104 31

11. IHC Králové Písek 23 7 2 2 12 70:91 27

12. HC Děčín 24 7 1 3 13 79:92 26

13. Vlci Jablonec nad Nisou 24 5 1 2 16 73:124 19

14. SHC Klatovy 23 5 0 0 18 54:90 15

15. HC Wikov Hronov 23 3 1 2 17 68:141 13

16. HC Řisuty 21 3 0 1 17 61:123 10