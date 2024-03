Až páté utkání určí posledního semifinalistu II. ligy. Hokejisté Tábora totiž na ledě Příbrami neskórovali, prohráli 0:2 a jejich soupeř srovnal stav čtvrtfinálové série na 2:2. Rozhodující utkání je na programu v neděli 31. března u Jordánu (18 hodin).

Táborští hokejisté prohráli ve čtvrtém duelu čtvrtfinále play off II. ligy na ledě Příbrami 0:2 a rozhodnout tak musí až pátý zápas. | Foto: Tomáš Danko

Jestliže Jihočeši v předchozích dvou duelech soupeře vynulovali, teď se to povedlo příbramským hokejistům. Úvodní třetina příliš nebezpečných akcí nenabídla, až v jejím závěru oba celky nastřelily tyčku. Nástup do druhé části vyšel domácím náramně a v 22. minutě je poslal bekhendovou střelou z otočky do vedení Kafka. V polovině zápasu okořenila dění na hrací ploše bitka příbramského Rajgla s Dudou, jinak se během třetiny několika výbornými zákroky blýskli oba brankáři, Jiroušek a táborský Žajdlík.

Pojistku vítězství Příbram přidala v 48. minutě, kdy sice nevyužila přesilovku, ale krátce na to se z dorážky trefil Duchan. Kohoutům tentokrát nebylo přáno a nepomohla jim ani závěrečná hra bez brankáře.

Střelecké trápení. Písek dal Ostravě za poločas jen 18 bodů

„Z naší strany to byl jednoznačně nejslabší zápas v celé sérii. Soupeř dal naopak najevo, že ještě končit nechce, a my na to nedokázali zareagovat. Příbramští si svým přístupem výhru zasloužili. Nás může zpětně mrzet prohra v prvním zápase série, ale to už teď není podstatné. Je to 2:2, čtyři zápasy jsou smazané a nyní už je to prostě na jedno vítězné utkání. Doufám, že v neděli se budeme radovat my,“ uvedl táborský kouč Richard Lobo.

HC Příbram – HC Tábor 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 22. Kafka (Josefus, Hasman), 48. Duchan (Pinkas, Josefus). Rozhodčí: Hlinka, Čáp – Hradil, Teršíp. Vyloučení: 2:3, navíc Rajgl (Př.) a Duda (Tá.) 5 minut. Bez využití. Diváci: 1371.

Tábor: Žajdlík – Hubata, Plášil, Bouška, Suchánek, Hajič, Černý – Zeman, Matušík, Šulek, Severa, Milfait, Krliš, Prášek, Zadražil, Nevšímal, Duda, Zíb, Bárta.