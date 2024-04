Táborští hokejisté prohráli v pátém duelu semifinále play off II. ligy v Havířově 1:2. Jejich soupeř se tak v sérii ujal vedení a k postupu do finále mu chybí poslední krok. Jihočeši oba góly inkasovali v oslabení, ten rozhodující 19 vteřin před koncem třetí třetiny. Šestý zápas je na programu v pátek 12. dubna na táborském ledě (18 hodin).

Táborští hokejisté páté utkání semifinálové série II. ligy v Havířově prohráli 1:2. | Foto: Tomáš Danko

Jihočeši zahájili utkání náporem, které však přibrzdily dvě vyloučení. To druhé už Havířov potrestal a v 6. minutě po precizně sehrané kombinaci Kratochvil střelou bez přípravy otevřel skóre. Hosté, kteří nastoupili bez Matušíka a Bárty a museli tak přeskládat útočné formace, do nichž se posunul i produktivní bek Hajič, měli několik nadějných možností, ale s koncovkou byli na štíru.

Ve druhé části žádná branka nepadla, ale vzruch a zajímavé momenty rozhodně nepostrádala. Šance se rodily na obou stranách, ale oba brankáři byli pokaždé na správném místě.

Ani v třetí periodě se scénář nezměnil. Kohouti pokračovali v aktivním pojetí, jejich sok hrál důsledně a disciplinovaně. Jihočechům se nevedly ani přesilovky, což je sráží v celé sérii, ale nakonec se dočkali kýženého vyrovnání. V 49. minutě Plášilovu střelu od modré šikovně tečoval matador Huna a puk zapadl do sítě za bezmocného brankáře Sachra. Následovaly dvě šance havířova, s nimiž si Žajdlík poradil a také nepotrestaný faul na Šulka.

Táborský forvard se v závěru stal smutným hrdinou tohoto utkání, když nešetrně fauloval Kratochvila a rozhodčí jeho zákrok ocenili trestem na pět minut a do konce utkání. Domácí bleskově přesilovku využili, když si na přesnou přihrávku mezi nezformované obránce Kohoutů nabruslil Bednář a svižnou střelou 19 vteřin před koncem třetí části rozhodl o tom, že Havířov má mečbol.

„Znovu nás jednoznačně mohou mrzet naše nevyužité šance. Je to už ohraná písnička, ale bohužel nás to hrozně moc sráží dolů. Zápas jsme mohli strhnout na svou stranu už v první třetině, bohužel své příležitosti neproměníme a soupeř si napak počká na ty své šance, kdy je velice efektivní a umí z nich vytěžit maximum. Také tentokrát nás v tomto směru přetlačil. Nám nezbývá, než se připravit na pátek a udělat všechno pro to, abychom se do Havířova v neděli vrátili k rozhodujícímu sedmému zápasu. Věřím, že nás k tomu znovu pomohou dotlačit naši skvělí fanoušci, jejichž pomoc budeme samozřejmě opět potřebovat,“ pronesl táborský trenér Richard Lobo.

Jihočeši už nemají kam uhnout a pokud chtějí, aby sérii rozhodl až sedmý duel, musí v pátek na svém ledě bezpodmínečně uspět.

AZ Havířov – HC Tábor 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 6. Kratochvil (Spratek, Klimša), 60. Bednář (Klimša, Spratek) – 49. Huna (Plášil, Severa). Rozhodčí: Šudoma, Šico – Bezděk, Peluha. Vyloučení: 5:5, navíc Ševčík (Hav.), Hajič (Táb.) 5 minut, Šulek (Táb.) 5 minut + do konce. Využití: 2:0. Střely: 29:34. Diváci: 2009.

Tábor: Žajdlík – Hubata, Plášil, Jáchym, Suchánek, Gajdolín, Černý, Říha – Hajič, Zeman, Šulek, Huna, Milfait, Severa, Duda, Zadražil, Krliš, Prášek, Zíb, Nevšímal.

Stav série: 3:2 (4:2, 5:1, 1:4, 1:2, 2:1).