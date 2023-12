Hokejová II. liga měla na programu 22. kolo. Hokejisté Tábora v něm vyhráli na ledě nováčka v Kralupech 3:2 a vyhoupli se do čela tabulky sk. Západ.

Hokejisté Tábora se propracovali do čela tabulky druholigové skupiny Západ. | Foto: archiv HC Tábor

„Jsme samozřejmě rádi, že jsme utkání dovedli k zisku tří bodů, které nás doprovodily na průběžné první místo v tabulce. Faktem je, že jsme se k nim nakonec řekněme spíš dokodrcali. Do utkání jsme vstoupili dobře, aktivně a brzkým vstřeleným gólem, což ovšem bývá pro vývoj utkání leckdy horší, než lepší. Řekl bych, že zhruba do půlky zápasu to vypadalo, že ho máme víceméně ve svých rukách. Bohužel jsme se pak ale z utkání postupně vytráceli, a naopak soupeř se svojí trvalou bojovností a urputností dostával zpátky. Nakonec jsme sice vítězství uhájili, ale nedá se říct, že bychom byli s předvedenou hrou úplně spokojeni,“ konstatoval asistent táborského trenéra Petr Bačo.

Písek opět doplatil na mizernou koncovku a ačkoliv Benátky výrazně přestřílel, na body nedosáhl a připsal si čtvrtou porážku v řadě.

„Výsledek vůbec neodpovídá. Podle našich záznamů jsme soupeře přestříleli 46:23. Nejsme ale schopni dostat puk do branky. Už to říkám asi třetí nebo čtvrtý zápas, naše hra se mi líbí, jak kluci plní naše pokyny a pracují. Chybí nám to přenést do výsledku,“ podotkl písecký kouč Milan Mazanec.

HK Kralupy nad Vltavou – HC Tábor 2:3 (0:1, 0:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 42. Zídek (Kellerstein, Šilhavý), 53. Hrala (Kellerstein) – 1. Milfait (Zeman, Krliš), 26. Čížek (Matušík, Seidl), 31. Zíb (Hubata, Prášek). Rozhodčí: Hacaperka – Gabriel, Stacho. Vyloučení: 4:3. Diváci: 348

Tábor: Gába – Hubata, Plášil, Hajič, Suchánek, Čížek, Černý – Zeman, Milfait, Krliš – Huna, Matušík, Seidl – Šulek, Zadražil, Dančišin – Prášek, Zíb, Cikhart.

HC Benátky nad Jizerou – IHC Králové Písek 4:2 (1:0, 3:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 2. Zumr (Dvořák, Antoš), 22. Zumr (Šafránek, Klodner), 30. Hozák (Mašek, Lytvynov), 40. Havlas (Zumr, Lytvynov) – 35. Hrakholski (Zayml, Pouzar), 59. Pouzar (Zayml). Vyloučení: 8:8. Využití: 2:1. Diváci: 150.

Písek: Novák – Hanus, Radoš, Pavlát, Turek, Velíšek, Vajner, Kurfürst – Hrakholski, Volf, Matiášek – Kolář, Zayml, Pouzar – Novotný, Hollar, Brož – Zátopek

Další výsledky 22. kola:

Letňany – Cheb 6:4, Vrchlabí – Most 6:1, Ústí nad Labem – Řisuty 3:2 SN, Hronov – Chomutov 2:13, Děčín – Kobra Praha 10:3.

II. liga sk. Západ

1. Tábor 21 16 2 1 2 94:40 53

2. Příbram 21 16 2 1 2 101:57 53

3. Chomutov 20 16 1 1 2 105:44 51

4. Děčín 22 13 2 0 7 96:77 43

5. Letňany 21 12 2 1 6 80:56 41

6. Vrchlabí 21 11 1 1 8 72:57 36

7. Most 22 11 0 3 8 82:78 36

8. Kobra Praha 20 8 1 1 10 76:93 27

9. Benátky nad Jizerou 21 7 1 3 10 66:67 26

10. Ústí nad Labem 20 5 2 1 12 70:80 20

11. Kralupy nad Vltavou 21 4 2 3 12 58:72 19

12. Cheb 21 5 2 0 14 56:100 19

13. Písek 21 4 2 1 14 60:83 17

14. Hronov 20 4 1 0 15 62:115 14

15. Řisuty 20 3 0 4 13 52:111 13