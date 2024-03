V nejkratším možném terénu si hokejisté Tábora zajistili postup do dalších bojů v play off. Ve třetím utkání osmifinále II. ligy porazili doma Benátky nad Jizerou vysoko 7:1 a celou sérii ovládli v poměru 3:0. Ve čtvrtfinále Kohouti narazí na Příbram.

Táborští hokejisté přehráli ve třetím osmifinálovém duelu play off II. ligy Benátky nad Jizerou 7:1 a slaví postup do dalšího kola. | Foto: Tomáš Danko

Jihočeši se po zahřívacím úvodu poprvé radovali v 9. minutě, kdy se trefil obránce Plášil a do konce první třetiny se po krásných akcích prosadili ještě třikrát, čímž dali jasně najevo, že žádné drama nepřipustí a odčarovali kouzlo benáteckého brankáře Brázdila, který je v předchozích dvou duelech hodně trápil.

Jeho náhradník Hradiský ve prostředním dějství inkasoval dva slepené góly, ještě předtím však hosté snížili a při následné přesilovce Tábor skvělými zákroky podržel gólman Žajdlík. V samém závěru této části hry navíc domácí Hubata v bitce odrovnal Martínka.

V závěrečná perioda přinesla hned zkraje sedmý kotouč v síti Benátek, o což se pěknou střelou postaral Nevšímal, a zbytek duelu se před početnou kulisou už spíše v poklidu dohrával.

„Zápas byl z naší strany od začátku velice zodpovědně pojatý. Benátky jsme v první třetině vůbec k ničemu nepustili a sami jsme plnili to, co jsme chtěli. Byli jsme aktivní střelecky, chodili jsme do předbrankového prostoru a byli za to už v první části odměněni čtyřmi góly. Potom jsme i vinou vyloučení dostali soupeře na chvíli do hry, inkasovali jsme gól, ale brzy jsme na něj odpověděli a hosty to definitivně zlomilo. Myslím si, že to od nás bylo opravdu solidně a zodpovědně odehrané utkání, a co se hry dozadu týče, byla to v určitém směru i příprava na další sérii,“ konstatoval trenér vítězů Richard Lobo.

Táborští hokejisté tak mohli oslavit rychlý postup do další fáze. V něm už je čeká o hodně náročnější protivník v podobě Příbrami, která vyřadila Vrchlabí také 3:0 na zápasy. Čtvrtfinálová bitva začne v sobotu 23. března u Jordánu a kohouti mají hráčům Baníku co vracet, neboť s nimi v uplynulé sezoně vypadl hned v úvodním kole play off.

HC Tábor – HC Benátky nad Jizerou 7:1 (4:0, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 9. Plášil (Krliš, Zadražil), 14. Nevšímal (Severa, Milfait), 16. Krliš (Šulek, Milfait), 20. Prášek (Bárta, Zíb), 33. Šulek (Matušík, Plášil), 34. Krliš (Zadražil, Hajič), 43. Nevšímal (Zíb, Hajič) - 28. Jankovský (Kučera, Šafránek). Rozhodčí: Čáp, Bernat - Juránek, Figer. Vyloučení: 5:2, navíc Hubata (Táb.) a Martínek (Ben.) 5 minut. Využití: 1:0. Střely: 37:24. Diváci: 2146.

Tábor: Žajdlík - Plášil, Hubata, Černý, Hajič, Suchánek, Bačo - Huna, Matušík, Zeman - Šulek, Zadražil, Krliš - Nevšímal. Milfait, Severa - Prášek, Zíb, Bárta – Duda.

Konečný stav série: 3:0 (4:2, 2:1, 7:1).

Další výsledky osmifinále II. ligy

Skupina Západ: Chomutov – Kobra Praha 4:0 (konečný stav série: 3:0), Příbram – Vrchlabí 8:4 (konečný stav série: 3:0), Letňany – Děčín 3:4 (stav série: 2:1).

Skupina Východ: Vyškov – Kopřivnice 3:2 PP (konečný stav série: 3:0), Hodonín – Nový Jičín 2:3 PP (stav série: 1:2), Opava – Havlíčkův Brod 1:2 (konečný stav série: 0:3), Havířov – Žďár nad Sázavou 5:0 kontumačně (konečný stav série: 3:0).