Hokejové hvězdy míří do Tábora. V sobotu 9. března budou mít fanoušci jedinečnou možnost spatřit v akci české hokejové legendy. V rámci celodenní události NHL Den hokeje v Česku, která nabídne bohatý sportovní a kulturní program pro celou rodinu, se na zimním stadionu proti sobě postaví tým brankáře Tomáše Vokouna a táborského rodáka útočníka Radka Dvořáka.

Odchovanec táborského hokeje Radek Dvořák bude jednou z hvězd NHL Dne hokeje, který se v sobotu uskuteční právě v Táboře. | Foto: Wikipedia

„Kluci už se moc těší, na jih Čech z dalekého zámoří dorazí už o několik dní dříve,“ prozradil Adam Šaffer, projektový manažer společnosti Perinvest.

Jaké další hvězdy si v kabině táborského zimního stadionu oblečou hokejovou výstroj? Za tým Tomáše Vokouna nastoupí David Výborný, Libor Procházka, Petr Čajánek, Jaroslav Hlinka, Jindřich Shenk, Jan Boháč, i členka táborského hokejového týmu HC Mamby Jana Šonková. Na straně Radka Dvořáka fanoušci uvidí Martina Hanzala, Radima Vrbatu, Václava Nedorosta, Aleše Kotalíka, Martina Pospíšila, Jakuba Suchánka a držitelku stříbrné medaile z mistrovství světa U18 Adélu Pánkovou.

„Návštěvníci budou mít unikátní příležitost vidět spoustu hokejových legend pohromadě. Jejich představení proběhne už ve 13 hodin v hale Mír. Následně se hráči přesunou na zimní stadion, kde od 15 hodin proběhne samotný zápas. Po tomto utkání se mohou fanoušci těšit na autogramiádu zmíněných hráčů, a to opět v hale Mír. Radek Dvořák a Tomáš Vokoun budou také součástí živého studia TV Nova,“ dodává Šaffer.

Program celé akce odstartuje na zimním stadionu už v 7 hodin ráno turnajem mládeže. V 15 hodin tam proběhne už zmiňovaný Zápas legend a v 16.50 společný průvod fanoušků zpět do haly Mír na zlatý hřeb celého dne, večerní živé vysílání NHL zápasu Carolina Hurricanes vs. New Jersey Devils.

V hale Mír sobotní program startuje v 9 hodin. Následovat zde budou turnaje NHL Street Hockey, vystoupení cheerleadingového týmu ACT, vědomostní hra Kahoot! a vystoupení Capoeira Tribo Unida. Dopolední blok uzavře kuchařská show s finalistkou soutěže MasterChef Česko Petrou Kamencovou.

Ve 12:30 vystoupí taneční skupina Coda, o půl hodiny později proběhne již zmíněné přivítání hráčů, kteří se představí v rámci Zápasu legend. Poté vystoupí Fit Studio OK, následovat bude vyhlášení výsledků turnaje NHL Street Hockey. Ve 14.30 se hala Mír uzavře, pro fanoušky bude opět přístupná v 17 hodin. Z důvodu omezené kapacity haly bude vstup umožněn dvěma tisícům návštěvníků. Krátce po znovuotevření se tam bude konat autogramiáda hráčů, v 18.30 hodin vypukne živé vysílání NHL zápasu Caroline Hurricanes vs New Jersey Devils.

Vstupenky na NHL Hockey Day lze zakoupit na: https://vstupenky.hctabor.com.