V šestém kole nadstavbové části hokejové II. ligy si plný počet bodů připsal Tábor, který se ale na výhru nad Ústím nad Labem hodně nadřel. Písek opět pohořel v koncovce a dome podlehl Benátkám nad Jizerou.

Táborští hokejisté v šestém kole nadstavby II. ligy zdolali Ústí nad Labem 4:3. | Foto: Tomáš Danko

Táborský celek chtěl na svém ledě odčinit dvě venkovní porážky za sebou, což se mu proti Ústí nad Labem, které uzavírá tabulku elitní osmičky, v první třetině dařilo na výbornou, když využil dvě přesilovky a nádavkem přidal i trefu při vlastním oslabení. Jenže v prostřední části polevil v koncentraci i v nasazení. Hosté ucítili šanci, v polovině zápasu snížili a dvěma slepenými góly v rozmezí necelé minuty na konci této části hry srovnali na 3:3, čímž připravili favoritovi hodně ledovou sprchu.

Trenéři Kohoutů do třetí periody poslali jen tři útoky a jejich složení navíc zpřeházeli. Nakonec se dočkali vítězné trefy, když se v 53. minutě prosadil důrazný Milfait. Ústí však ve zbytku duelu ještě hrozilo, ale se všemi pokusy si poradil brankář Žajdlík, který soupeři nedovolil skórovat ani při power play.

„Bohužel už poněkolikáté v sezoně nás postihl zkrat, tentokrát ve druhé třetině. Když to vezmeme od začátku, první část byla od nás velice dobrá. Měli jsme hodně střel na branku, byli jsme aktivní a dali z toho tři góly. Ve zmíněné druhé třetině ale přišla naprostá otočka. Udělali jsme nesmyslné fauly, na branku jsme poslali jenom sedm střel a nakonec jsme od soupeře dostali tři góly. Před poslední třetinou jsme zredukovali sestavu na tři pětky a podařilo se nám dovést zápas do vítězného konce, za což jsme rádi. Tým si ale musí uvědomit, že podobné výpadky už si prostě dovolit nemůžeme, jinak budeme mít velký problém,“ konstatoval táborský kouč Jakub Grof.

Hokejisté Písku přivítali ve skupině B Benátky nad Jizerou, které drží postupovou pozici do předkola play off. V úvodní dvacetiminutovce měli domácí herně jasně navrch, ale stejně jako v předchozích duelech je zradila koncovka. Do vedení tak šli hosté po individuální akci Jankovského, který obešel dva protihráče a prostřelil brankáře Korytara. Ten nahradil Dvořáka, jemuž u Otavy skončilo hostování z Tábora.

Ve druhé třetině branka nepadla a hosté navíc neproměnili ani trestné střílení, když Šafránek nevyzrál na píseckého gólmana Svobodu, jenž šel po přestávce na led místo zraněného Korytara. V závěrečné části už byli hosté lepší, což vyjádřili i dalšími dvěma trefami.

„Mužstvo si zaslouží absolutorium, duel odehrálo nad hranicí možností, obětavě a s velkým nasazením. Chybí nám však víc dovedností při zakončení, to je bohužel především v posledních zápasech náš problém. Šance si vytvoříme, ale nejsme schopni je proměnit. Svoboda šel po první třetině do branky proto, že si Korytar obnovil zranění. A podržel nás,“ podotkl trenér Písku Milan Mazanec.

V dalším kole nadstavby už ve středu 7. února Tábor zavítá do Letňan (18 hodin) a Písek se představí na ledě Kralup nad Vltavou (18.30)

HC Tábor – Ústecký Slovan 4:3 (3:0, 0:3, 1:0)

Brankya nahrávky: 3. Plášil (Krliš, Zeman), 4. Huna (Severa, Matušík), 20. Dančišin (Zadražil, Plášil), 53. Milfait (Huna, Severa) – 29. Trefný (Gottfried), 40. Simon (Dubský, Trefný), 40. Huovinen (Anosov, Rudovský). Rozhodčí: Trnka – Hradil, Jurak. Vyloučení: 7:5. Využití: 2:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 1683.

Tábor: Žajdlík – Plášil, Hubata, Jáchym, Suchánek, Hajič, Čížek, Ondřej – Zeman, Milfait, Krliš, Seidl, Matušík, Šulek, Huna, Zadražil, Severa, Dančišin, Zíb, Zayml.

IHC Králové Písek – HC Benátky nad Jizerou 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 20. Jankovský (Kliment, Klodner), 46. Řepík (Hozák, Kučera), 48. Antoš (Vágner, Kučera). Rozhodčí: Šperl – Gabriel, Žídek. Vyloučení: 5:6. Využití: 0:1. Diváci: 300.

Písek: Korytar (21. Svoboda) – Radoš, Čunát, Turek, Pavlát, Tolar, Vajner – Marcilis, Volf, Matiášek, Petrásek, Pouzar, Hrakholski, Pechlát, Koupal, Hollar, Dubský.

II. liga Západ - nadstavbová skupina A

1. Chomutov 34 27 2 2 3 159:66 87

2. Tábor 34 25 2 2 5 147:67 81

3. Příbram 33 22 3 1 7 154:104 73

4. Letňany 33 19 3 1 10 131:84 64

5. Děčín 34 18 3 1 12 140:122 61

6. Vrchlabí 34 17 1 1 15 119:95 54

7. Most 33 15 1 3 14 119:125 50

8. Ústí nad Labem 33 10 2 3 18 115:130 37

II. liga Západ - nadstavbová skupina B

1. Benátky nad Jizerou 33 12 3 3 15 109:106 45

2. Kobra Praha 33 13 1 2 17 123:143 43

3. Cheb 33 10 5 2 16 99:139 42

4. Kralupy nad Vltavou 33 7 3 5 18 92:120 32

5. Hronov 34 9 2 1 22 113:173 32

6. Písek 33 7 4 2 20 86:125 31

7. Řisuty 33 4 0 6 23 85:192 18