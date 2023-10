Hokejová II. liga pokračovala šestým kolem. Táborští hokejisté v něm zdolali Most 2:1 a udrželi si stoprocentní bilanci, Písek pak ve Slaném podlehl Řisutům 4:5

Táborští hokejisté porazili v 6. kole II. ligy Most 2:1. | Foto: Tomáš Danko

Z pohledu táborských hokejistů se vše podstatné událo v úvodní pětiminutovce a hlavní roli si střihl útočník Adam Zeman. Ten totiž potrestal dvě vyloučení hostujících hráčů, když se trefil ve 4. a 5. minutě. Most svým výkonem potvrdil velmi dobrý vstup do sezony a kousal až do konce, na začátku třetí třetiny rovněž z přesilovky snížil a závěr zápase tak nabídl drama. Jihočeši však těsnou výhru udrželi i při power play soupeře.

Hráči Písku na ledě ve Slaném, kde Řisuty hrají svá domácí utkání, vůbec nezvládli začátek a inkasovali dvakrát během úvodní minuty, což je jistě rarita, kterou se chlubit nebudou. Celý zápas pak dotahovali manko, ale pokaždé, když se nadechovali k obratu, srazila je hrubá chyba, kterou jejich soupeř potrestal, takže se na jih vrátili s prázdnou a rozhodně ne v dobrém rozpoložení.

V dalším kole se táborští hokejisté, kterým patří druhá příčka, představí opět doma, kde v sobotu 14. října přivítají nováčka soutěže Kralupy nad Vltavou (18). Devátý Písek na svém stadionu hostí poslední Benátky nad Jizerou (17) a bude se snažit napravit si pošramocenou reputaci.

HC Tábor – Mostečtí Lvi 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 4. Zeman (Dančišin, Milfait), 5. Zeman (J. Matušík, Jáchym) – 41. Böhm (Písařík, Havlík). Rozhodčí: Trnka – Herles, Stacho. Vyloučení: 4:8, navíc Seidl (Táb.) 5 minut + do konce. Využití: 2:1. Diváci: 1126.

Tábor: Gába – Hubata, Suchánek, Hajič, Jáchym, Čížek, Černý – Krliš, Zadražil, Severa, Zeman, J. Matušík, Milfait, Seidl, Dančišin, Šulek, Bárta, Zíb, Prášek, od 32. Nevšímal.

HC Řisuty – IHC Králové Písek 5:4 (2:0, 1:2, 2:2)

Branky a nahrávky: 1. Bílek (Patyk, Janeček), 1. Okegawa (Hajný, Pulda), 34. Bílek (Patyk, Zich), 45. Janeček (Patyk, V. Bílek), 55. Bílek (Janeček, Patyk) – 26. Rousek (Ženíšek), 33. Vajner (Koupal), 48. Rousek (Volf, Matiášek), 60. Hanus (Rousek, Volf). Rozhodčí: Valda – Charvát, Hošťálek. Vyloučení: 3:4. Využití: 0:1. Diváci: 80.

Písek: Kříž – Hanus, Kurfürst, Vajner, Radoš, Pavlát, Turek – Pouzar, Volf, Matiášek, Rousek, Koupal, Hollar, Hrakholski, Ženíšek, Novotný, Dubský, Zátopek, Brož.

Další výsledky 6. kola

Cheb – Chomutov 4:7, Benátky nad Jizerou – Děčín 1:2, Vrchlabí – Letňany 3:4, Kralupy nad Vltavou – Hronov 7:4, Příbram – Kobra Praha 6:4.

II. liga sk. Západ

1. Příbram 6 5 1 0 0 40:18 17

2. Tábor 5 5 0 0 0 29:7 15

3. Letňany 6 3 1 1 1 25:17 12

4. Most 5 3 0 1 1 20:12 10

5. Chomutov 4 3 0 0 1 24:13 9

6. Vrchlabí 6 2 1 1 2 30:21 9

7. Kralupy nad Vltavou 6 2 1 1 2 22:20 9

8. Děčín 6 3 0 0 3 17:24 9

9. Písek 6 2 1 0 3 19:21 8

10. Řisuty 5 2 0 1 2 16:33 7

11. Cheb 6 1 1 0 4 15:38 5

12. Ústí nad Labem 5 1 0 1 3 18:25 4

13. Kobra Praha 6 1 0 1 4 19:32 4

14. Hronov 5 1 0 0 4 15:23 3

15. Benátky nad Jizerou 5 0 1 0 4 8:13 2