/FOTOGALERIE/ Nepříliš povedené zápasy absolvovaly jihočeské kluby v 7. kole hokejové II. ligy. Táboru však dva body po výhře 3:2 po nájezdech ze souboje s nováčkem z Kralup nad Vltavou stačily na posun do čela tabulky. Písek podruhé v řadě padl, tentokrát doma s Benátkami nad Jizerou.

Hokejisté Tábora v 7. kole II. ligy porazili Kralupy nad Vltavou 3:2 po nájezdech. | Foto: Tomáš Danko

Táborští hokejisté ztratili první bod v sezoně, když doma zdolal nováčka soutěže z Kralup na Vltavou až v nájezdech. Kohouti dvakrát vedli, ale houževnatý protivník dokázal odpovědět. V nájezdech táborský brankář Gába vychytal všechny střelce, jeho spoluhráči Dančišin, Zeman a Matušík naopak byli neomylní.

„Soupeř byl organizovaný do obrany a hrál v hlubokém bloku, který se prostě musí rozstřílet. Zápas nakonec rozhodly až nájezdy, které byly plně v režii brankáře Gáby. Co mě mrzí, že jsme tentokrát nebyli v zápase emočně tak, jak by bylo potřeba,“ uvedl asistent táborského trenéra Petr Bačo.

Písek na svém ledě podlehl do té doby posledním Benátkám nad Jizerou. Přitom nezačal špatně, vyhrál úvodní třetinu a v té prostřední ještě jednou vedl 2:1. Hosté však do druhé přestávky otočili skóre a ve třetí části hned na začátku přidali čtvrtý gól, který notně nahlodal sebevědomí Králů. Jihočeši v závěru neuspěli ani při hře bez brankáře a naopak inkasovali popáté.

„Na každý gól se nadřeme, na druhou stranu dostáváme laciné góly po hrubých chybách. Přitom jsme do zápasu vstoupili dobře, ale náš výkon pak měl klesající tendenci,“ konstatoval písecký kouč Jan Trummer.

Už ve středu je na programu první jihočeské druholigové derby v této sezoně, v němž Písek přivítá Tábor (18 hodin).

HC Tábor – HK Kralupy nad Vltavou 3:2 SN (0:0, 1:0, 1:2 – 0:0)

Branky a nahrávky: 32. Seidl ( Černý, Dančišin), 52. Milfait (Čížek, Zeman), rozh. nájezd Dančišin – 49. Soukup (Hampl, Marek), 59. Zajíc (Husarik, Hrala). Rozhodčí: Šperl - Kubíček, Sýkora. Vyloučení: 4:0. Využití: 0:1. Diváci: 1521.

Tábor: Gába - Suchánek, Hubata, Jáchym, Hajič, Černý, Čížek - Krliš, Milfait, Zeman - Severa, Matušík, Šulek - Seidl, Dančišin, Zadražil - Bárta, Zíb, Prášek – Zayml. IHC Králové Písek – HC Benátky nad Jizerou 3:5 (1:0, 2:2, 0:3)

Branky a nahrávky: 4. Koupal (Radoš), 28. Hollar ( Turek, Novotný), 34. Pouzar (Radoš) – 28. Dvořák (Klodner), 30. Martínek (Havlas, Dvořák), 31. Hozák (Řepík), 41. Jankovský (Zumr, Antoš), 59. Šafránek (Řepík, Klodner). Rozhodčí: Jílek – Rubáš, Tvrdík. Vyloučení: 2:3. Diváci: 250.

Písek: Kříž – Kurfürst, Hanus, Radoš, Vajner, Šilhán, Turek, Pavlát – Matiášek, Volf, Rousek – Pouzar, Koupal, Hracholski – Brož, Hollar, Ženíšek – Novotný. Další výsledky 7. kola

Most – Vrchlabí 4:1, Chomutov – Hronov 9:3, Cheb – Letňany 1:3, Kobra Praha – Děčín 3:7, Řisuty – Ústí nad Labem 1:3.

II. liga sk. Západ

1. HC Tábor 6 5 1 0 0 32:9 17

2. HC Příbram 6 5 1 0 0 40:18 17

3. HC Letci Letňany 7 4 1 1 1 28:18 15

4. Mostečtí Lvi 6 4 0 1 1 24:13 13

5. HC Piráti Chomutov 5 4 0 0 1 33:16 12

6. HC Děčín 7 4 0 0 3 24:27 12

7. HK Kralupy nad Vltavou 7 2 1 2 2 24:23 10

8. HC Stadion Vrchlabí 7 2 1 1 3 31:25 9

9. IHC Králové Písek 7 2 1 0 4 22:26 8

10. Ústecký Slovan 6 2 0 1 3 21:26 7

11. HC Řisuty 6 2 0 1 3 17:36 7

12. HC Benátky nad Jizerou 6 1 1 0 4 13:16 5

13. HC Stadion Cheb 7 1 1 0 5 16:41 5

14. HC Kobra Praha 7 1 0 1 5 22:39 4

15. HC Wikov Hronov 6 1 0 0 5 18:32 3