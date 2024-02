Deváté kolo nadstavbové fáze hokejové II. ligy přineslo radost táborským hokejistům, kteří v elitní skupině porazili Chomutov a na jeho vedoucí příčku snížili ztrátu na šest bodů. Velké zklamání naopak zavládlo v Písku, kde domácí mužstvo v souboji dvou nejhorších týmů skupiny o 9. až 15. msto nezvládlo proti Řisutům poslední třetinu a záchranu v soutěži tak ještě nemá potvrzenou.

Táborští hokejisté zdolali v 9. kole nadstavbové fáze II. ligy vedoucí Chomutov 4:2. | Foto: archiv HC Tábor

U Jordánu se hrál atraktivní duel, v němž domácí rychle otevřeli skóre. Na vyrovnání Pirátů odpověděli těsně před druhou sirénou táborští hokejisté dvěma dalšími góly a když v 42. minutě zvýšili na 4:1, lídr stačil už jen korigovat. Jihočeši svého soka zdolali už potřetí v sezoně, ale poprvé na svém ledě.

„Hráči předvedli sebevědomý, pracovitý a kvalitní výkon. Podle mě to byly zasloužené tři body. Byly tam věci, na které jsme se připravovali, což nás samozřejmě těší. Je ale třeba říct, že to byl jen jeden ze zápasů. Teď už zase jdeme dál a budeme se připravovat a těšit na sobotní duel s Děčínem. V neposlední řadě bych chtěl poděkovat fanouškům, kteří nám vytvořili opravdu perfektní kulisu včetně trubek, to bylo fakt super,“ poznamenal táborský trenér Jakub Grof, jenž předchozí dva duely na střídačce vynechal kvůli nemoci.

Písek po dvou třetinách vedl nad posledními Řisuty 5:3, avšak nezvládl úvodní minuty třetí části a hosté třemi góly otočili skóre. Králové utkání plné chyb a nepřesností už znovu na svou stranu překlopit nedokázali, prohráli pošesté za sebou a na definitivní potvrzení záchrany ještě musí počkat. Slabou útěchou pporažených je hattrick Petráska.

„Hrál předposlední s posledním a na úrovni to bylo vidět. Na obou stranách byla řada chyb a snad se diváci bavili aspoň tím, jaké překvapivé momenty z toho mohou vzniknout. Mrzí mě, jak nezodpovědně můžeme hrát, když jsme ve vedení. My nedáváme góly snadno a pokud už se nám to povede, tak si to takhle prohospodaříme,“ netajil zklamání písecký kouč Milan Mazanec.

Nadstavba v sobotu 17. února pokračuje 10. kolem a oba jihočeské celky budou hrát opět doma. Tábor přivítá Děčín (18 hodin) a Písek změří síly s Hronovem (17).

HC Tábor – HC Piráti Chomutov 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 2. Hubata (Milfait), 38. Seidl (Zadražil, Suchánek), 40. Krliš (Zíb), 42. Dančišin (Severa, Milfait) – 36. Eret (Svoboda), 46. Hübl (Kadeřávek, Svoboda). Rozhodčí: Jílek – Rubáš, Tvrdík. Vyloučení: 3:2. Využití: 0:1. Diváci: 1682.

Tábor: Žajdlík – Plášil, Říha, Jáchym, Suchánek, Hubata, Hajič – Zeman, Matušík, Krliš, Seidl, Zadražil, Huna, Severa, Milfait, Dančišin, Šulek, Zíb, Duda, Nevšímal.

Další výsledky: Most – Příbram 2:4, Ústí nad Labem – Letňany 0:3, Vrchlabí – Děčín 4:2.

IHC Králové Písek – HC Řisuty 5:6 (2:1, 3:2, 0:3)

Branky a nahrávky: 10. Petrásek (Pouzar), 12. Petrásek (Pouzar, Pavlát), 34. Petrásek, 35. Koupal (Pavlát, Pechlát), 40. Kolář (Matiášek, Čunát) – 14. Kolářík (Patyk, Chamrád), 27. Bílek (Petráš, Malovický), 37. Sýkora (Petráš, Volráb), 42. Bílek (Sýkora, Petráš), 44. Patyk (Chamrád, Kolářík), 47. Sýkora (Zich, Kolářík). Rozhodčí: Červenka – Kučera, Hlinka. Vyloučení: 4:2. V oslabení: 2:0. Diváci: 185.

Písek: Svoboda – Čunát, Radoš, Tolar, Pavlát, Šipla, Turek – Kolář, Volf, Matiášek, Petrásek, Pouzar, Pechlát, Hollar, Koupal, Brož, Dubský.

Další výsledky: Kobra Praha – Hronov 3:5, Benátky nad Jizerou – Kralupy nad Vltavou 7:4.

II. liga Západ - nadstavbová skupina A o 1. až 8. místo

1. Chomutov 37 29 2 2 4 172:76 93

2. Tábor 37 27 2 2 6 158:73 87

3. Příbram 37 26 3 1 7 166:109 85

4. Letňany 36 20 3 1 12 140:97 67

5. Děčín 37 19 3 1 14 147:130 64

6. Vrchlabí 37 19 1 1 16 126:101 60

7. Most 36 15 1 3 17 122:137 50

8. Ústí nad Labem 37 11 2 3 21 122:139 40

II. liga Západ - nadstavbová skupina B o 9. až 15. místo

1. Benátky nad Jizerou 35 14 3 3 15 121:112 51

2. Kobra Praha 36 14 2 2 18 136:154 48

3. Cheb 35 10 5 3 17 105:149 43

4. Kralupy nad Vltavou 36 9 3 5 19 106:132 38

5. Hronov 36 11 2 1 22 125:180 38

6. Písek 36 7 4 2 23 98:143 31

7. Řisuty 36 5 0 6 25 95:207 2