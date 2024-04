/FOTOGALERIE/ Hokejisté Tábora ve třetím utkání semifinále play off II. ligy porazili Havířov 4:1 a snížili stav série na 1:2. Čtvrtý duel se hraje v pondělí 8. dubna opět na jihu Čech.

Táborští hokejisté porazili Havířov 4:1 a snížili stav semifinálové série na 1:2. | Foto: Tomáš Danko

Jihočeši si zřejmě ani v nejčernějším scénáři nepředstavovali, že budou už ve druhé minutě prohrávat. Ale stalo se. Hosté dostali záhy přesilovku a ujali se vedení po šťastné trefě, když nahozený puk změnil směr o jednoho z domácích obránců a skončil v síti za zády bezmocného Žajdlíka. Domácími hokejisty to však neotřáslo a téměř 3300 diváků je hnalo za vyrovnáním. To se povedlo 14. minutě zásluhou Severy, který potrestal hrubý faul Čmiela na Suchánka, po něm havířovský útočník vyfasoval trest na pět minut a do konce.

Ve druhé části padl jediný gól, o který se zasloužil Zadražil, jenž při vlastním oslabení dostal parádní přihrávku od Hajiče na červenou čáru a proměnil samostatný únik.

Kohouti výtečně vstoupili do třetí části. Produktivní obránce Hajič si najel zprava, zamíchal koučem a z hranice kruhu vymetl vzdálenější roh havířovské branky. Necelých šest minut před koncem se hostům nabídla další početní výhoda, kterou Havířov umocnil odvoláním brankáře, ale tento záměr mu vůbec nevyšel. Táborští zachytili rozehrávka ve středním pásmu a z poloviny hřiště přesně zamířil do opuštěné klece Duda. V závěru se ještě strhla šarvátka, ale ta už radost domácím hokejistům a jejich příznivcům vzít nemohla.

Hradečtí fotbalisté si poradili s Doubravkou, výhru zařídili Mischnik s Waníkem

„Zopakovali jsme dobrý výkon z předchozích utkání, ale tentokrát nám tam napadaly i nějaké góly. Soupeř se drží ve hře stále toho samého a my jsme byli schopní toho využít. Na co jsme se připravovali, to jsme na ledě i splnili. Po nešťastně inkasovaném gólu bylo důležité, abychom zůstali trpěliví a věřili tomu, co chceme hrát. Dali jsme dva góly v oslabení, až na tu zmíněnou první jsme ubránili havířovské přesilovky a sami v přesilové hře gól dali. To je rozhodně pozitivní. Teď je důležité dobře se vyspat, zregenerovat a v dalším utkání udělat znovu všechno pro to, abychom jeli do Havířova za stavu 2:2,“ konstatoval táborský trenér Richard Lobo.

Jihočeši tak snížili stav semifinále na 1:2 a dnes od 18 hodin opět na svém stadionu budou útočit na vyrovnání série.

HC Tábor – AZ Havířov 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 14. Severa (Hubata), 37. Zadražil (Hajič), 43. Hajič (Černý), 55. Duda (Hajič) – 2. Franek (Kunc, Klimša). Rozhodčí: Hlinka, Čáp – Hradil, Sýkora. Vyloučení: 8:5, navíc Čmiel (Hav.) 5 minut + do konce. Využití: 1:1. V oslabení: 2:0. Diváci: 3221.

Tábor: Žajdlík – Hubata, Plášil, Gajdolín, Suchánek, Černý, Hajič, Říha – Zeman, Matušík, Šulek, Severa, Milfait, Nevšímal, Krliš, Zadražil, Huna, Prášek, Zíb, Duda. Stav série: 1:2.

Další výsledek semifinále

Vyškov – Chomutov 2:5 (série: 0:3).