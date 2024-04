Hokejisté Tábora zůstali před branami finále II. ligy. Jihočeši v nesmírně dramatické semifinálové sérii podlehli Havířovu 3:4 na zápasy. V tom rozhodujícím sedmém 1:2 až po samostatných nájezdech.

Táborští hokejisté prohráli v sedmém rozhodujícím utkání semifinále II. ligy v Havířově 1:2 po nájezdech a sezona pro ně skončila. | Foto: Tomáš Danko

Platilo, že můj dům, můj hrad, protože oba celky stoprocentně využily výhody domácího prostředí. Připomeňme si výsledky z pohledu Kohoutů: 2:4, 1:5, 4:1, 2:1, 1:2, 8:1, 1:2 SN.

Společným jmenovatelem promarněné šance na účast ve finále je nízká produktivita mužstva od Jordánu. S výjimkou šestého duelu, v němž nedisciplinovaně hrajícího protivníka deklasoval osmi góly a využil šest přesilovek, se prakticky ve všech ostatních duelech střelecky trápil. Herně proti ambicióznímu soupeři rozhodně nezaostával a prakticky ve všech duelech jej přestřílel.

Ovšem, počítají se góly, a ty Jihočechům v rozhodujících momentech chyběly. Především v pátém duelu, který prohráli na havířovském ledě 1:2, když domácí vstřelili vítězný gól 19 vteřin před koncem v početní výhodě.

No a také v závěrečném utkání. Rychle vedl a měl dvě tutovky náskok zvýšit a odskočit, ale nedal je a naopak inkasoval… A promarnil další přesilovky. Poměr střel? Havířov 31, Tábor 43. Škoda.

„Po takovémto zápase jsou jakákoliv slova asi zbytečná. Já jsem hráčům jedno takové po utkání řekl, a to je hrdost. Musíme být opravdu hrdí na to, jak kluci sérii odehráli. Prohrát v sedmém utkání, navíc na nájezdy, hodně bolí, ale víc už jsme do toho dát zřejmě ani nemohli. Pravdou je, že jsme se bohužel znovu prali se zakončením. Za stavu 1:0 jsme neproměnili dvě opravdu vyložené šance. A když pak brzy dostanete na gól 1:1, tak to mužstvu rozhodně nepřidá. S tím jsme s výjimkou šestého utkání doma bojovali v podstatě po celou dobu, a právě to nás stálo sérii. Nezbývá nám, než se z této série poučit do příští sezony, ale ukázali jsme spoustu věcí, na které můžeme být opravdu hrdí a lze na nich stavět. Chtěl bych strašně moc poděkovat našich fanouškům. Při domácích zápasech vytvořili kulisu, jakou jsem dlouho nezažil. Přijeli za námi i do Havířova a ukázali, že umějí tým tak fantasticky podpořit. Za to jim patří obrovský dík,“ konstatoval táborský trenér Jakub Grof.

Havířovský celek se ve finále o postup o I. ligy střetne s Chomutovem. Úvodní utkání je na programu už ve středu ve Slezsku a bude zajímavé sledovat, kolik táborskému přemožiteli zůstalo sil po vyčerpávající sérii, v níž nebyl lepší, ale efektivnější v koncovce.

AZ Havířov – HC Tábor 2:1 SN (0:1, 1:0, 0:0 – 0:0)

Branky a nahrávky: 25. Haas (Franek), rozhodující nájezd Bednář – 3. Milfait (Prášek, Říha). Rozhodčí: Horák, Kubičík – Zídek, Bubela. Vyloučení: 7:2. Využití: 1:1. Diváci: 3636.

Tábor: Žajdlík – Hubata, Plášil, Jáchym, Suchánek, Hajič, Černý, Gajdolín, Říha – Zeman, Milfait, Prášek, Šulek, Matušík, Severa, Krliš, Zadražil, Huna, Duda, Zíb.

Konečný stav série: 4:3.